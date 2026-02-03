Discurso de Billie Eilish contra ICE desata burlas de una conductora deportiva

Billie Eilish ganó el premio a Canción del Año por Wildflower y, al momento de agradecer, expresó una postura crítica contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Durante ese discurso, una presentadora de línea conservadora llamó la atención al transmitir en vivo su reacción, la cual rápidamente se volvió viral. Se trató de la conductora deportiva Emily Austin, quien fue celebrada en redes por seguidores del movimiento MAGA tras la difusión del video.

MAGA es el acrónimo del eslogan de Donald Trump, "Make America Great Again" (¡Haz a América Grande de Nuevo!), que representa un movimiento político nacionalista y populista enfocado en restaurar la potencia económica y la influencia global de Estados Unidos.

Austin grabó su respuesta al mensaje de Billie Eilish y la compartió en su cuenta de X. En el clip, con un tono irónico, repitió las palabras de la cantante y se burló de su postura.

Esta no fue la única reacción pública de la conductora en defensa del ICE. En otro video, Emily Austin afirmó que no se pondría de pie para aplaudir en los Grammy después de que un artista dijera “Fuera ICE”.

“¡Qué vergüenza! Amamos a nuestras fuerzas del orden”, añadió mientras enviaba besos a la cámara. Además, en su cuenta de X escribió:

“Reacción en vivo al discurso de Billie Eilish diciendo ‘A la mierda ICE’. Es doloroso escucharlo”.

Por otro lado, en Instagram compartió una imagen tomada durante los Premios Grammy en la que aparece posando con la bandera de Estados Unidos.

En el texto que acompañó la publicación señaló que la bandera no es un accesorio de moda, sino un símbolo de orgullo y agradecimiento, y aseguró sentirse orgullosa de representar a un país que, desde su perspectiva, ofrece libertad.

También afirmó que, mientras algunos utilizan ese escenario para dividir, ella eligió recorrer la alfombra roja como una voz firme y abierta de los valores que, a su juicio, definen a la nación.

La periodista deportiva compartió su reacción al discurso a través de redes sociales. Captura de pantalla de Instagram (Foto: emily.austin)

¿Quién es Emily Austin, la presentadora que defendió a la agencia ICE en los Premios Grammy?

Emily Austin es conductora de eventos de boxeo para DAZN. Nació en Brooklyn, Nueva York, en una familia de origen israelí, creció en Long Island y estudió periodismo en la Universidad de Hofstra. Además de su trabajo en el boxeo, se desempeña como narradora independiente de la NBA y creadora de contenido en redes sociales.

Su popularidad creció en 2021 gracias al vlog Daily Vibes with Emily Austin, en el que realizó entrevistas con atletas durante la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos. En Instagram suma cerca de 2.6 millones de seguidores y se ha identificado públicamente como simpatizante del movimiento MAGA.

Antes de consolidarse como presentadora, trabajó como modelo, colaboró con MTV en Music Lives y formó parte del jurado de Miss Universo 2022. También ha publicado un artículo en Newsweek y, como conductora de PragerU, ha participado en diversas ocasiones como panelista en el programa Gutfeld de Fox New

La periodista deportiva Emily Austin con el presidente de EU, Donald Trump. Captura de pantalla de Instagram (Foto: emily.austin)

¿Qué expresó Billie Eilish en los Grammy?

Desde que llego a los a la alfombra roja, Billie Eilish mostró una postura crítica contra ICE, pues acudió a los Premios Grammy 2026 en Los Ángeles con un pin que llevaba la frase “ICE Out” en su abrigo.

Al subir al escenario junto a su hermano Finneas para recibir el Grammy a Canción del Año por Wildflower, la artista aprovechó el momento para lanzar una crítica directa contra las redadas realizadas a migrantes en Estados Unidos.

Durante su discurso, la cantante de 24 años, originaria de Los Ángeles, señaló que, pese al agradecimiento que sentía por el reconocimiento, consideraba importante recordar que “nadie es ilegal en tierra robada”.

"Y, sí, es realmente difícil saber qué decir y qué hacer ahora mismo, y me siento muy esperanzado en esta sala, y siento que solo necesitamos seguir luchando, hablando y protestando, y nuestras voces realmente importan, y la gente importa, y que se joda ICE", dijo la cantante.

Billie Eilish y Finneas tras ganar el premio a la Canción del Año por "WILDFLOWER" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles (Foto: Reuters)

Eilish también reconoció la dificultad de encontrar las palabras adecuadas en el contexto actual, pero aseguró sentirse alentada por el ambiente dentro del recinto.

En ese sentido, subrayó la importancia de seguir alzando la voz, protestando y luchando, remarcando que las personas importan y que las voces colectivas tienen peso, cerrando su mensaje con una dura consigna en contra de ICE.

Cabe señalar que Billie Eilish no fue la única en expresar su descontento contra ICE, la mayoría de artistas y celebridades mostraron su rechazo a la política migratoria de Trump.