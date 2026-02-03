¿Quién es "El Mochaorejas"? El asesino protagonizado por Damián Alcázar en la serie de Vix

Daniel Arizmendi López, mejor conocido como "El Mochaorejas", se convirtió en una figura infame de la criminalidad en México durante la década de 1990. Su apodo surgió por el brutal método que utilizaba para presionar a las familias de sus víctimas al cortarles las orejas y las enviaba por correo como demostración de su crueldad, con el fin de obligar al pago de rescates millonarios.

Arizmendi no solo fue un secuestrador despiadado, implicado en al menos decenas de casos, sino que también tejió una red de protección que le permitió operar con relativa impunidad. Finalmente fue capturado en agosto de 1998 en Naucalpan, Estado de México, tras una intensa investigación de las autoridades, y años después fue sentenciado a cerca de 400 años de prisión.

Su historia ha sido recordada como uno de los capítulos más oscuros de la violencia criminal en México, dejando una huella profunda en las víctimas, las familias afectadas y la memoria colectiva del país.

"El Mochaorejas": de los hechos reales a la pantalla

Basada en una exhaustiva investigación periodística de Olga Wornat, la serie reconstruye tanto los crímenes de Arizmendi como el contexto social y los entramados de corrupción que facilitaron su accionar. La producción evita glorificar la violencia, y en su lugar se enfoca en ofrecer una mirada amplia y crítica del fenómeno delictivo y sus consecuencias.

La narrativa no se limita a los secuestros y mutilaciones, sino que presenta una trama paralela: la de Lucía (interpretada por Paulina Gaitán), una documentalista hija de un comandante de policía que participó en la captura de Arizmendi, quien, mediante testimonios, descubre secretos ocultos que conectan su historia familiar con el caso.

El Mochaorejas no saldrá del penal, pues enfrenta otras sentencias condenatorias. Especial

Estreno, formato y dónde verla

El Mochaorejas se estrenó el 23 de enero de 2026 en ViX, la plataforma de streaming y desde entonces ha sido una de las series más vistas de la plataforma, con millones de horas de reproducción tanto en México como en Estados Unidos y Latinoamérica.

La serie está compuesta por 8 episodios, cada uno abordando diferentes fases del ascenso, operación, investigación y captura del criminal. Los capítulos se pueden ver completos desde su lanzamiento en ViX Premium, el plan de pago del servicio de streaming.

Un elenco de primer nivel

El protagonista es el reconocido actor Damián Alcázar, quien interpreta a Daniel Arizmendi con una actuación que ha sido destacada por su profundidad y sobriedad. Junto a él, Paulina Gaitán encarna a Lucía, pieza clave en la reconstrucción de los hechos.

Este potente reparto se complementa con las actuaciones de Julio Bracho, Gustavo Sánchez Parra, Oka Giner, María Antonieta Hidalgo, entre otros, quienes aportan fuerza dramática y un enfoque más humano a una historia que se mueve entre el thriller policial y el retrato social.

Un reflejo de violencia, impunidad y memoria

Para Alcázar, interpretar a "El Mochaorejas" fue un desafío y una oportunidad para reflexionar sobre el México de los años 90 y, más aún, sobre las raíces de la violencia contemporánea. El actor ha señalado que la serie no busca hacer apología del crimen, sino mostrar cómo fenómenos como la corrupción, la desigualdad y la impunidad pueden dar lugar a figuras como Arizmendi, y por qué es importante recordar y analizar estos hechos para evitar su repetición.

La identificación del acusado en entrevistas televisivas no fue considerada prueba concluyente. Especial

Un fenómeno que invita a la reflexión

Lo que hace especial a "El Mochaorejas" no es solo el morbo de conocer la trayectoria de un criminal notorio, sino la manera en que la serie entrelaza hechos reales, testimonios, contextos históricos y una narrativa cinematográfica sólida para explorar temas universales como la justicia, la memoria y el legado de la violencia en la sociedad mexicana.

Con su estreno reciente, el interés por esta producción continúa creciendo, consolidándola como una de las propuestas más relevantes del 2026 en el género del true crime dramatizado.

