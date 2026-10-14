Street Fighter, ¿quién es quién en la película basada en la serie de videojuegos?

Los videojuegos que marcaron a distintas generaciones continúan encontrando nuevas formas de llegar al público, y Street Fighter es uno de los títulos que busca conquistar nuevamente a sus seguidores, ahora con una película de acción real. La franquicia de Capcom prepara su regreso al cine bajo la dirección de Kitao Sakurai, con una propuesta que reúne a algunos de los personajes más reconocidos de su universo.

La nueva adaptación pretende recuperar la esencia de los combates que hicieron popular a la saga, al tiempo que presenta una historia de rivalidades, secretos y desafíos personales.

Si quieres conocer los detalles de esta producción, aquí te contamos de qué trata, quiénes aparecen en ella y cuándo llegará a las salas de cine.

Foto: Facebook Paramount Pictures

¿Cuál es la historia que contará la nueva película de ‘Street Fighter’?

La trama se desarrolla en 1993 y tiene como protagonistas a Ryu, interpretado por Andrew Koji, y Ken Masters, a quien da vida Noah Centineo. Aunque ambos compartieron años de entrenamiento y construyeron una relación marcada por las artes marciales, sus caminos se separaron y ahora deberán reencontrarse en circunstancias inesperadas.

La responsable de reunirlos será Chun-Li (Callina Liang), quien los invita a participar en el Torneo Mundial de Guerreros. En esta competencia se enfrentarán algunos de los luchadores más poderosos, cada uno con sus propias habilidades y motivaciones.

No obstante, el torneo esconde algo más que una serie de enfrentamientos para determinar quién es el mejor peleador. Conforme avanza la historia, Ryu y Ken descubrirán que existe una conspiración detrás de la competencia, lo que los obligará a replantearse sus objetivos y a resolver los conflictos que los mantienen distanciados.

De esta manera, la película combinará combates, rivalidades y referencias al universo de los videojuegos, mientras sus protagonistas se enfrentan tanto a sus adversarios como a los asuntos pendientes de su pasado.

Foto: Facebook Paramount Picturesf

¿Qué actores interpretarán a los personajes más conocidos de ‘Street Fighter’?

Uno de los principales atractivos de esta producción es su reparto, integrado por intérpretes de cine y televisión, músicos y figuras vinculadas con los deportes de combate.

Andrew Koji encabezará la historia como Ryu. El actor ha participado en producciones como Warrior, Tren Bala y G.I. Joe: Snake Eyes, proyectos en los que ha demostrado su experiencia en historias de acción.

Por su parte, Noah Centineo dará vida a Ken Masters. El intérprete alcanzó popularidad internacional gracias a la trilogía de Netflix A todos los chicos de los que me enamoré y posteriormente participó en Black Adam.

Callina Liang interpretará a Chun-Li, uno de los personajes femeninos más emblemáticos de la saga. La actriz ha formado parte de producciones como Bad Genius y Presencia, esta última dirigida por Steven Soderbergh.

El resto del elenco incluye a reconocidas personalidades que asumirán distintos papeles dentro del universo de Capcom.

Este es el reparto anunciado para la película:

Andrew Koji — Ryu

Noah Centineo — Ken Masters

Callina Liang — Chun-Li

Jason Momoa — Blanka

David Dastmalchian — M. Bison

Cody Rhodes — Guile

Joe Anoa’i, conocido como Roman Reigns — Akuma

50 Cent — Balrog

Vidyut Jammwal — Dhalsim

Orville Peck — Vega

Olivier Richters — Zangief

Hirooki Goto — E. Honda

Andrew Schulz — Dan Hibiki

Eric André — Don Sauvage

Rayna Vallandingham — Juli

Alexander Volkanovski — Joe

La diversidad del reparto es uno de los elementos que más llama la atención, pues reúne a figuras procedentes de diferentes ámbitos del entretenimiento. Además, la presencia de luchadores profesionales y artistas marciales resulta especialmente llamativa para una historia centrada en los enfrentamientos físicos.

¿Cuándo se estrena ‘Street Fighter’ en México?

La nueva película de Street Fighter tiene previsto llegar a los cines de México el 15 de octubre de 2026, un día antes de su estreno en Estados Unidos, de acuerdo con la información proporcionada para esta nota.

Foto: Facebook Paramount Pictures

La distribución estará a cargo de Paramount Pictures, mientras que la producción buscará aprovechar el reconocimiento internacional de la franquicia y el interés que despiertan sus personajes.

Por ahora, uno de los principales retos de esta adaptación será equilibrar la acción y el espectáculo con los elementos que han mantenido vigente a Street Fighter durante décadas.

La expectativa está puesta en descubrir si Ryu, Ken, Chun-Li y el resto de los combatientes conseguirán conquistar nuevamente al público, esta vez desde la pantalla grande.