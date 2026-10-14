Street Fighter, ¿quién es quién en la película basada en la serie de videojuegos?
La famosa saga de videojuegos de Capcom llegará nuevamente a la pantalla grande con un reparto que combina estrellas de Hollywood con figuras de la lucha libre y la música
Los videojuegos que marcaron a distintas generaciones continúan encontrando nuevas formas de llegar al público, y Street Fighter es uno de los títulos que busca conquistar nuevamente a sus seguidores, ahora con una película de acción real. La franquicia de Capcom prepara su regreso al cine bajo la dirección de Kitao Sakurai, con una propuesta que reúne a algunos de los personajes más reconocidos de su universo.
La nueva adaptación pretende recuperar la esencia de los combates que hicieron popular a la saga, al tiempo que presenta una historia de rivalidades, secretos y desafíos personales.
Si quieres conocer los detalles de esta producción, aquí te contamos de qué trata, quiénes aparecen en ella y cuándo llegará a las salas de cine.
¿Cuál es la historia que contará la nueva película de ‘Street Fighter’?
La trama se desarrolla en 1993 y tiene como protagonistas a Ryu, interpretado por Andrew Koji, y Ken Masters, a quien da vida Noah Centineo. Aunque ambos compartieron años de entrenamiento y construyeron una relación marcada por las artes marciales, sus caminos se separaron y ahora deberán reencontrarse en circunstancias inesperadas.
La responsable de reunirlos será Chun-Li (Callina Liang), quien los invita a participar en el Torneo Mundial de Guerreros. En esta competencia se enfrentarán algunos de los luchadores más poderosos, cada uno con sus propias habilidades y motivaciones.
No obstante, el torneo esconde algo más que una serie de enfrentamientos para determinar quién es el mejor peleador. Conforme avanza la historia, Ryu y Ken descubrirán que existe una conspiración detrás de la competencia, lo que los obligará a replantearse sus objetivos y a resolver los conflictos que los mantienen distanciados.
De esta manera, la película combinará combates, rivalidades y referencias al universo de los videojuegos, mientras sus protagonistas se enfrentan tanto a sus adversarios como a los asuntos pendientes de su pasado.
¿Qué actores interpretarán a los personajes más conocidos de ‘Street Fighter’?
Uno de los principales atractivos de esta producción es su reparto, integrado por intérpretes de cine y televisión, músicos y figuras vinculadas con los deportes de combate.
Andrew Koji encabezará la historia como Ryu. El actor ha participado en producciones como Warrior, Tren Bala y G.I. Joe: Snake Eyes, proyectos en los que ha demostrado su experiencia en historias de acción.
Por su parte, Noah Centineo dará vida a Ken Masters. El intérprete alcanzó popularidad internacional gracias a la trilogía de Netflix A todos los chicos de los que me enamoré y posteriormente participó en Black Adam.
Callina Liang interpretará a Chun-Li, uno de los personajes femeninos más emblemáticos de la saga. La actriz ha formado parte de producciones como Bad Genius y Presencia, esta última dirigida por Steven Soderbergh.
El resto del elenco incluye a reconocidas personalidades que asumirán distintos papeles dentro del universo de Capcom.
Este es el reparto anunciado para la película:
- Andrew Koji — Ryu
- Noah Centineo — Ken Masters
- Callina Liang — Chun-Li
- Jason Momoa — Blanka
- David Dastmalchian — M. Bison
- Cody Rhodes — Guile
- Joe Anoa’i, conocido como Roman Reigns — Akuma
- 50 Cent — Balrog
- Vidyut Jammwal — Dhalsim
- Orville Peck — Vega
- Olivier Richters — Zangief
- Hirooki Goto — E. Honda
- Andrew Schulz — Dan Hibiki
- Eric André — Don Sauvage
- Rayna Vallandingham — Juli
- Alexander Volkanovski — Joe
La diversidad del reparto es uno de los elementos que más llama la atención, pues reúne a figuras procedentes de diferentes ámbitos del entretenimiento. Además, la presencia de luchadores profesionales y artistas marciales resulta especialmente llamativa para una historia centrada en los enfrentamientos físicos.
¿Cuándo se estrena ‘Street Fighter’ en México?
La nueva película de Street Fighter tiene previsto llegar a los cines de México el 15 de octubre de 2026, un día antes de su estreno en Estados Unidos, de acuerdo con la información proporcionada para esta nota.
La distribución estará a cargo de Paramount Pictures, mientras que la producción buscará aprovechar el reconocimiento internacional de la franquicia y el interés que despiertan sus personajes.
Por ahora, uno de los principales retos de esta adaptación será equilibrar la acción y el espectáculo con los elementos que han mantenido vigente a Street Fighter durante décadas.
La expectativa está puesta en descubrir si Ryu, Ken, Chun-Li y el resto de los combatientes conseguirán conquistar nuevamente al público, esta vez desde la pantalla grande.