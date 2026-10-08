¡Hadouken! Así se vivió el fan event de Street Fighter en CDMX con Jason Momoa y Callina Liang

Los personajes que durante décadas protagonizaron incontables combates frente a las pantallas volvieron a reunir a sus seguidores, aunque esta vez no hicieron falta controles ni monedas para participar. Bastaron la nostalgia, algunos disfraces y las ganas de conocer a quienes llevarán al cine uno de los videojuegos más recordados de la historia: Street Fighter.

La cita fue en Plaza Universidad, en la Ciudad de México, donde cientos de seguidores del título creado por Takashi Nishiyama y Hiroshi Matsumoto se congregaron este jueves para recibir al elenco de la nueva adaptación cinematográfica y revivir los recuerdos de una franquicia que ha acompañado a distintas generaciones.

Entre los asistentes había quienes acudieron caracterizados como personajes del videojuego y otros que cargaban auténticos recuerdos de su infancia. Cartuchos, juguetes y artículos relacionados con la saga aparecieron entre el público con una misma intención: conseguir la firma de alguno de los protagonistas.

El ambiente estuvo acompañado por música, gritos y constantes llamados a los integrantes del reparto. Jason Momoa, Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang y Cody Rhodes participaron en el encuentro junto al director Kitao Sakurai, quien también formó parte de la visita promocional a México.

Cody Rhodes estuvo atendiendo a los fans de la lucha libre. Daniel Betanzos

Pero entre los personajes que despertaron el cariño del público hubo uno que apareció una y otra vez cuando se preguntó a los asistentes con quién acostumbraban jugar: Chun-Li.

La peleadora, reconocida por sus movimientos acrobáticos y su fortaleza, fue mencionada por seguidores que la recordaron no solamente como una de sus favoritas, sino también como una figura de belleza y determinación.

Para Callina Liang, encargada de interpretarla en la nueva película, ponerse en la piel de Chun-Li representa algo mucho más personal que formar parte de una franquicia conocida internacionalmente.

Dios mío, ella significa todo para mí. Crecí admirándola como una niña china. No solo veía al primer personaje femenino jugable de un videojuego de lucha, sino a alguien que se parecía a mí”, expresó la actriz durante su encuentro con la prensa.

Liang recordó que encontrar a un personaje con el que podía identificarse fue importante durante su infancia. Ahora, desde el otro lado de la pantalla, espera que su interpretación tenga un significado parecido para quienes conocerán a Chun-Li a través del cine.

Callina Liang entrenó durante meses para poder emular el físico y la fortaleza de Chun-Li. Daniel Betanzos

Espero que una nueva generación de niñas crezca sabiendo que puede ser fuerte y femenina al mismo tiempo, que puede ser valiente, conseguir lo que quiera y también repartir algunos golpes”, compartió.

Sus palabras encontraron eco en una celebración donde la nostalgia no se limitó a recordar movimientos especiales o personajes favoritos. También hubo espacio para hablar de lo que estos peleadores representaron para quienes crecieron acompañándolos.

La llegada de Jason Momoa fue otro de los momentos que atrajeron la atención de los asistentes. El actor, encargado de interpretar a Blanka, habló sobre una experiencia que lo llevó a explorar herramientas y características distintas a las de sus trabajos anteriores.

Nunca había trabajado con captura de movimiento ni había interpretado a una bestia tan grande. Fue muy divertido. Nunca había hecho nada parecido”, explicó el intérprete, quien ahora dará vida a uno de los personajes más peculiares del universo de Street Fighter.

Mientras los actores recorrían el encuentro, los seguidores buscaban llamar su atención desde distintos puntos. Algunos mostraban los objetos que deseaban firmar y otros intentaban conseguir una fotografía entre los teléfonos que se levantaban a su alrededor.

Jason Momoa interpreta a Blanka. Daniel Betanzos

La convivencia también dejó espacio para el humor, especialmente cuando Cody Rhodes, conocido por su trayectoria en la lucha libre profesional y encargado de interpretar a Guile, compartió el escenario con un pequeño admirador.

La escena provocó una reacción inesperada entre los asistentes, quienes comenzaron a gritar: “¡Que lo adopte, que lo adopte!”.

El momento se convirtió en una de las anécdotas más divertidas de la noche y mostró el ambiente de confianza que por momentos se generó entre los protagonistas y sus seguidores.

La celebración también tuvo un componente musical con la participación de El Bogueto, quien presentó una canción especial para la película. Su actuación sumó otro elemento al encuentro, en el que la música acompañó los recuerdos de aquellos años en que Street Fighter reunía a los jugadores alrededor de las maquinitas.

Y es que buena parte de la conversación con el público estuvo dedicada precisamente a esa época, cuando elegir a Ryu, Ken, Chun-Li o Blanka podía significar pasar varios minutos frente a una pantalla, siempre que alcanzaran las monedas para continuar jugando.

Andrew Koji no perdió la oportunidad de aventar un "abuguet" (Hadouken). Daniel Betanzos

Entre bromas, recuerdos y demostraciones de cariño, el elenco llegó al momento de despedirse. Los protagonistas se reunieron para la fotografía oficial y agradecieron el recibimiento de los seguidores mexicanos antes de abandonar el escenario.

Minutos después de que sus compañeros se retiraran, Noah Centineo regresó para dirigirse a los admiradores que permanecían en el lugar. El actor, quien interpreta a Ken, había prometido volver para saludarlos, pero los compromisos de la jornada le impedían cumplir su palabra.

En lugar de marcharse sin dar explicaciones, decidió regresar para ofrecer una disculpa.

Pensé que podría regresar, pero tenemos que ir a otro lugar y lo siento muchísimo. Quise volver para decirles que no podré saludarlos, porque merecían ese respeto. Les había dicho que regresaría y no voy a poder hacerlo”, expresó ante los asistentes.

Noah Centineo es un consentido entre los fans mexicanos. Daniel Betanzos

La nueva adaptación de Street Fighter, dirigida por Kitao Sakurai, llegará a los cines mexicanos el próximo 15 de octubre. Ambientada en 1993, la historia seguirá a Ryu y Ken, quienes vuelven a reunirse cuando Chun-Li los recluta para participar en el torneo World Warrior, una competencia que esconde una conspiración y que los llevará a enfrentarse a nuevos enemigos.