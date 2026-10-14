¿De LCDLF México al foro? Memo Schutz revela si aceptará la propuesta de Juan Osorio para actuar

Después de pasar 71 días dentro de La Casa de los Famosos México 2026 y conquistar el segundo lugar, Memo Schutz enfrenta una nueva posibilidad profesional que podría llevarlo a un terreno muy distinto al de las canchas y los micrófonos deportivos: las telenovelas.

Juan Osorio quiere ver a Memo Schutz como villano

La posibilidad de que Memo Schutz se incorpore a una telenovela comenzó a tomar fuerza cuando Juan Osorio habló públicamente sobre su interés en incluirlo en el proceso de selección de su siguiente producción.

Juan Osorio quedó sorprendido con la transformación física de Memo Schutz durante el reality y aseguró que le gustaría verlo en una nueva faceta como actor, con un posible papel de villano. Daniel Augusto / Cuartoscuro

El creador de melodramas como ‘Mi corazón es tuyo’, ‘Mi marido tiene familia’ y ‘Porque el amor manda’ destacó el cambio físico del comentarista durante su estancia en el programa y consideró que podría explorar una faceta que hasta ahora el público no conoce.

He decidido que Memo es un galán. Ha adelgazado mucho en La Casa de los Famosos, sigue haciendo ejercicio y está muy activo”, comentó el productor al explicar por qué le gustaría darle una oportunidad.

Sin embargo, Osorio no necesariamente lo imagina como el protagonista romántico de una historia. Su idea es someterlo a un casting para probarlo en un papel antagónico, una propuesta que despertó curiosidad entre los seguidores del reality y abrió la conversación sobre una posible transformación profesional.

Uno nunca sabe, pero creo que sí conviene ponerlo de villano, porque no le conocemos esa faceta. Hay que hacerle casting para que sea de villano”, expresó.

Aunque Juan Osorio ya manifestó su interés en incluirlo en su siguiente producción, Memo Schutz todavía no confirma su salto a la actuación. Mezcalent

Memo Schutz responde si aceptará actuar como villano en una telenovela

Ante las preguntas de la prensa, Memo reaccionó con agradecimiento y buen humor. Lejos de rechazar la invitación, reconoció el gesto de Juan Osorio y le envió un mensaje en el que dejó abierta la posibilidad de conversar sobre el proyecto.

No, no, no, señor Osorio, le mando un fuerte abrazo. Imagínate que me haya considerado, que se haya tomado la molestia de hablar de mí”, expresó.

El comentarista deportivo agradeció que Juan Osorio lo considere para una telenovela y explicó que tendría que organizarse con su equipo de TUDN y su esposa antes de aceptar. IG memo_schutz

El comentarista también señaló que tendría que coordinarse con su familia profesional en TUDN y con su esposa antes de comprometerse con una nueva aventura laboral.

Lo que él necesite, con gusto, que mi familia de TUDN me dé chance, que mi esposa también, porque me voy a ir con ella. Luego platicamos”, añadió.

Por ahora, sus palabras no representan una confirmación de que vaya a incorporarse a una telenovela. Más bien, muestran su disposición a escuchar la propuesta y evaluar qué posibilidades podrían surgir de esta inesperada invitación.

¿Memo Schutz dejará el periodismo deportivo por la actuación?

Tras abandonar la casa, Schutz también volvió a su programa de radio en MVS, donde recibió una cálida bienvenida. Durante esa emisión, David Faitelson le pidió que prometiera no abandonar el periodismo deportivo para dedicarse a los espectáculos.

Después de permanecer 71 días en La Casa de los Famosos México 2026, Memo Schutz aclaró que no tiene planes de dejar la profesión que ha desarrollado durante años. IG memo_schutz

Memo respondió que no tiene intención de despedirse de la profesión que ha desarrollado durante años.

Aquí estaré el tiempo que me aguanten, aquí estaré”, aseguró, reafirmando su compromiso con el medio deportivo.

Además, recordó que ya tuvo una experiencia frente a las cámaras en la película Loca por el trabajo, en la que realizó un cameo junto a Bárbara de Regil. No obstante, aquella participación no significa que tenga una trayectoria consolidada como actor.

¿Cuántos kilos perdió Memo Schutz en La Casa de los Famosos?

Otro tema que llamó la atención después de su salida del reality fue su transformación física. Schutz reveló que perdió cerca de 12 kilos durante su estancia, resultado de una alimentación estricta y una rutina de ejercicio.

Aunque ha intentado mantener algunos hábitos fuera de la casa, el comentarista se tomó con humor los comentarios sobre su nueva imagen.

Tras perder cerca de 12 kilos durante su estancia en La Casa de los Famosos México, Memo Schutz habló sobre su cambio físico y bromeó al decir que le basta con que su esposa lo considere un galán. IG memo_schutz

Con que mi esposa me considere galán, eso es más que suficiente”, bromeó.

También adelantó que los trajes que utilizó durante las galas serán subastados con la intención de apoyar a deportistas de México y posiblemente de Latinoamérica. Según explicó, todavía están definiendo el mecanismo para canalizar los recursos hacia una causa relacionada con el deporte.

Así, mientras Juan Osorio espera tener la oportunidad de probarlo en un casting, Memo Schutz mantiene su mirada puesta en el periodismo deportivo, sin descartar nuevas experiencias.