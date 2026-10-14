Frentes Políticos / 14 de octubre de 2026

1. Por México. La secretaría de Hacienda presentó el Paquete Económico 2027, y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, tiene una tarea clave, hacer conducir la discusión para que los recursos se traduzcan en resultados. El proyecto prevé ingresos por 10.6 billones de pesos. Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, defendió los dictámenes de la Ley Federal de Derechos, la del ISR y la de Ingresos. Aprobar cifras es lo sencillo. Pero aquí la presidenta Claudia Sheinbaum propone, Monreal articula y los diputados deben vigilar que cada peso responda a las necesidades del país. Es necesaria absoluta precisión.

2. Diálogo. Esta mañana, el canciller Roberto Velasco acudirá al Senado de la República para demostrar que la política exterior mexicana no solamente existe en los comunicados oficiales, sino que también puede responder a los cuestionamientos. Como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, Velasco expondrá los avances de la SRE en una coyuntura geopolítica compleja, en la que defender la soberanía nacional exige algo más que pronunciar la palabra con solemnidad. Una noticia alentadora, sobre todo porque el diálogo suele ser una virtud que todos presumen, aunque no siempre la practiquen.

3. Honores. La Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria de Francisco Pancho Garfias y anunció un homenaje póstumo para el próximo 20 de octubre. Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva, reconoció la trayectoria del periodista de Excélsior, quien hizo de su columna Arsenal una crónica permanente de la vida parlamentaria. Además, se anunció que “el chacalódromo”, el área de prensa de la Cámara de Diputados, llevará el nombre Foro de Prensa Francisco Pancho Garfias: la huella de Pancho Garfias quedará escrita en la historia política del país. Nada fue en vano.

4. En sus marcas… En Movimiento Ciudadano ya empezó la carrera por la gubernatura de Sonora, aunque todavía falte para 2027. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas decidió recorrer el estado y avisó que lo hará “le cale a quien le cale”. Al gobernador Alfonso Durazo no le quedó más que recomendarle buenas maneras y recordarle que a Sonora no se le conoce únicamente desde las zonas turísticas. Porque una cosa es tomarse la foto entre paisajes y otra caminar a ras de suelo, donde los problemas no siempre caben en el encuadre... Así, entre recorridos, modales y expedientes pendientes, la política sonorense se prepara para 2027.

5.Carencia. Margarita González Saravia tendrá que explicar por qué Morelos terminó liberando a José David “N”, presunto integrante de Pueblos Unidos, después de que tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente fueran retenidos durante un operativo en Totolapan. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió explicaciones a las autoridades estatales y Omar García Harfuch, titular de la SSPC, aseguró que irán por el sospechoso. Salvar vidas es prioritario, pero quedan dudas sobre la capacidad de la gobernadora para enfrentar a grupos criminales. La ciudadanía merece razones y verdades. Aquí no hay.