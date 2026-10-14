La Odisea llegará a streaming: ¿dónde y cuándo ver la película de Christopher Nolan?

La Odisea, la película dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matt Damon, es una de las producciones que han llamado la atención por su historia, sus escenarios y el elenco de estrellas de Hollywood que participa en ella. Ahora, el largometraje se prepara para llegar a streaming.

Basada en el famoso poema de Homero, esta adaptación cuenta la historia de Odiseo, un hombre que debe enfrentar diferentes peligros mientras intenta regresar con su familia después de la guerra de Troya. Durante su viaje se encuentra con criaturas mitológicas, dioses y otros obstáculos que complican su regreso.

La Odisea Universal Studios

Para llevar esta historia al cine, Nolan trabajó con un equipo que viajó a diferentes países, construyó grandes escenarios y utilizó distintos recursos para recrear el mundo de la antigua Grecia. El resultado fue una producción que también reunió a actores como Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway y Robert Pattinson.

¿Cuándo llega La Odisea de Christopher Nolan a streaming?

Los seguidores de Christopher Nolan ya tienen una fecha para disfrutar de su más reciente película desde casa, pues La Odisea llegará a las plataformas digitales el próximo 18 de noviembre de 2026.

Sin embargo, hay un detalle importante que los espectadores deben tomar en cuenta: la película estará disponible únicamente mediante compra digital, por lo que no se podrá ver de forma gratuita con una suscripción a algún servicio de streaming.

Esto significa que los usuarios interesados en verla tendrán que pagar por adquirir el largometraje en alguna de las plataformas participantes, en lugar de encontrarlo incluido en su catálogo habitual.

Foto: cinepolis.com

Por ahora, Universal Pictures no ha anunciado cuándo podría incorporarse a un servicio de streaming mediante suscripción, así que habrá que esperar para conocer si más adelante estará disponible bajo esta modalidad.

¿Dónde ver La Odisea de Christopher Nolan en México?

En nuestro país, quienes deseen comprar la película podrán hacerlo a través de Prime Video y Apple TV, plataformas en las que ya se anunció la posibilidad de realizar la preventa digital.

Es importante aclarar que tener una suscripción activa a Amazon Prime o Apple TV no significa que se tendrá acceso a la película sin costo adicional, ya que se trata de un estreno bajo la modalidad de compra.

Matt Damon como Odiseo. Foto: Universal Pictures

Hasta el momento, tampoco se ha dado a conocer el precio que tendrá La Odisea en México, por lo que los interesados deberán consultar las plataformas para conocer el costo correspondiente.

La Odisea incluirá escenas inéditas y contenido especial

Además de permitir que el público vuelva a disfrutar de la película, su lanzamiento digital tendrá otro atractivo para los seguidores del director: una serie de materiales que muestran cómo se realizó esta producción.

Se trata de 12 contenidos especiales supervisados por Christopher Nolan, en los que se presentan entrevistas con los actores, integrantes del equipo y el propio cineasta, además de imágenes detrás de cámaras.

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Uno de los materiales estará dedicado al famoso caballo de Troya y a la manera en que fue diseñado para la película. Otro mostrará cómo se recreó la caída de esta ciudad mediante un enorme escenario construido en Marruecos.

Los espectadores también podrán conocer detalles sobre Ítaca, el hogar al que Odiseo intenta regresar.

La preparación de las escenas de acción será otro de los temas que se podrán conocer. En uno de los videos, Matt Damon, Tom Holland y el equipo de especialistas explicarán cómo trabajaron para realizar las secuencias de batalla.