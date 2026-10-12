¿Qué tan bueno es Noah Centineo jugando Street Fighter? Así lo dijo: "hasta vivía en el sótano"

Traer a la pantalla grande una adaptación del videojuego Street Fighter, lanzado por la firma japonesa Capcom en 1987, resulta ser una labor titánica que conlleva una gran responsabilidad ante los miles de seguidores en todo el mundo.

Eso lo tuvieron muy claro los actores de la nueva versión fílmica, entre ellos Noah Centineo, Jason Momoa y Andrew Koji, quienes interpretan a Ken Masters, Blanka y Ryu, respectivamente, en la cinta dirigida por el japonés estadunidense Kitao Sakurai.

Es fenomenal ser parte de esto. Creo que sentimos una enorme responsabilidad de hacerle justicia a los fans y de responderle bien a la gente que creció con Street Fighter, con estos videojuegos tan icónicos y llenos de nostalgia.

También es muy emocionante, por supuesto. Callina (Liang) creció viendo a Chun-Li y queriendo ser exactamente como ella. Todos nosotros crecimos con este juego y sentimos que esto era algo muy importante. Así que, más allá del apego personal de cada uno, también estaba la presión de no defraudar a los fans”, contó en entrevista con Excélsior Noah Centineo.

Dhalsim y Guile. Paramount Pictures

A este sentir se sumó Jason Momoa, a quien hemos visto como Aquaman, como Lobo en Supergirl y como El basurero en Minecraft.

Ahora, al actor de 47 años se le verá como Blanka, el salvaje brasileño capaz de generar descargas electricas y poseedor de una piel color verde por frotarse plantas en el Amazonas.

“Yo siento que todos nos ganamos la lotería con esto. Creo que todos están entusiasmados de interpretar a estos personajes, de ser parte de esta familia y sin duda queremos hacer más películas. Siento que el pequeño Jason está muy orgulloso del Jason adulto. No puedo creer que estoy interpretando a Blanka. Es una sensación extraña darte cuenta de que encarnas a uno de tus personajes favoritos del videojuego de tu infancia. Y aparte estoy sentado junto a Ryu”, comentó emocionado y juguetón Momoa, quien estaba sentado en el set de la entrevista detrás de Andrew Koji.

Jason Momoa es la bestia brasileña Blanka. Paramount Pictures

Cabe destacar que para darle forma a Blanka, Momoa se sometió a varias horas de maquillaje en las que le colocaron prótesis físicas sobre el rostro y el cuerpo para darle volumen y textura, al mismo tiempo que el equipo de producción usó CGI para lograr los rasgos más exagerados de la bestia verde, acentuar su melena rojiza brillante y crear sus feroces movimientos, desde el Rolling Attack hasta la molesta mordida de agarre.

Momoa compartió durante la promoción que nunca había hecho esta fusión entre maquillaje y efectos visuales para un personaje.

La nostalgia de las maquinitas

Al haber sido una generación que creció con las maquinitas (en Estados Unidos, arcade), los actores, que se estrenará el próximo jueves 15 de octubre, compartieron sus anécdotas con estas consolas que causaban felices horas de adicción, retas y culpables de comerse el cambio de las tortillas.

Yo tengo una maquinita en mi casa. Todos crecimos siendo fans y todos somos unos geeks”, estaba contando Jason Momoa cuando fue interrumpido de manera juguetona por Noah Centineo, quien comentó que Momoa se tenía que escapar de su mamá para ir a jugar a la calle.

Sí, mi mamá no me dejaba tener consola. No teníamos videojuegos, así que me las tenía que ingeniar...”, compartió Momoa, pareja de la actriz Adria Arjona.

Tras esta declaración, Andrew Koji, artista marcial británico de ascendencia japonesa y quien le da vida a Ryu en la cinta, molestó a Momoa con el tema de la edad, ya que le lleva varios años al resto de los protagonistas.

Balrog, la máquina pugilística en manos de 50 Cent. Paramount Pictures

“Sí, eso fue en los años 50, que ibas a jugar a esas máquinas viejas”, bromeó Koji, para recibir de Momoa un apretón de cuello en tono de juego.

Llevando la batuta de la conversación y mostrándose entusiasmado por promocionar el filme, Noah Centineo, apodado El novio del Internet tras el éxito alcanzado por la comedia A todos los chicos de los que me enamoré, habló sobre cómo su compañera Callina Liang iba a jugar a las maquinitas siempre y cuando obtuviera buenas notas o le fuera muy bien en sus clases de piano.

A mí me permitían ir a las maquinitas cuando me portaba bien o me iba bien”, comentó a Excélsior la actriz china Callina Liang, quien durante la premier del filme en la Ciudad de México compartió que desde niña amaba a Chun-Li, ya que, entre otras cosas, por primera vez veía a una mujer china que la representaba en la pantalla.

Al ver que tenía el camino libre para seguir conversando, Centineo habló de su propia experiencia como jugador.

El abuguet (hadouken) es uno de los movimientos más celebrados en la adaptación. Paramount Pictures

A mí me pasaba que iba a visitar a mi familia en las vacaciones y tenían uno de los gabinetes originales de Street Fighter II en el sótano; prácticamente me la pasaba viviendo ahí”, recordó el actor de 30 años, quien tiñó de rubio su cabello castaño para darle vida a Ken Masters.

“Lo curioso es que nunca te volviste muy bueno jugando”, atajó directo, como un Shoryuken, Andrew Koji.

¡Eso no es cierto! ¡Qué malo eres! Estás siendo cruel”, respondió entre risas Noah Centineo.

México en el corazón

Al encarnar personajes clásicos que forman parte de la cultura pop, los involucrados en el filme —que deja entrever una segunda parte— han vivido distintas experiencias y recibido cumplidos por parte de los fans.

Se les preguntó qué ha sido lo más loco que han vivido desde que se anunció que interpretarían a los peleadores de Street Fighter.

“¡Venir aquí a México y convivir con los increíbles fans!”, atajó rápidamente Centineo.

Es increíble venir para acá. Muchas veces se planteó la posibilidad de visitar el país, por ejemplo, con Aquaman íbamos a venir y al final no se concretó la visita, pero pude hacerlo por Minecraft. Estar aquí y compartir con la gente de México es maravilloso. Es una bienvenida hermosa y muy cálida. Estaba muy emocionado y me alegra mucho haber podido venir”, añadió Momoa, originario de Honolulu, Hawái.

Jason Momoa, Cody Rhodes , Callina Liang, Andrew Koji , Noah Centineo durante el fan event de la película Street Fighter . Daniel Betanzos

En Street Fighter, además de ver a M. Bison —quien buscará adueñarse del poder de Ryu—, Vega, Guile, Dhalsim, Honda y Zangief, se escucharán temas de la década de los 90, ya que la historia se desarrolla en 1993. Entre ellos destaca What’s Up? de 4 Non Blondes, tema que tendrá un peso nostálgico importante en la relación entre Ken y Ryu.

Con ese toque noventero, secuencias de combate cargadas de adrenalina y un elenco que abraza la nostalgia de quienes pasaron su infancia frente a una pantalla de arcade, la nueva entrega de Street Fighter promete reconectar a los viejos seguidores con sus peleadores favoritos y presentar a las nuevas generaciones el impacto cultural de un clásico.