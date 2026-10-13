Juan Ramírez de Lucas revela en sus memorias su relación secreta con García Lorca

La editorial Seix Barral publicará el próximo 21 de octubre Recuerdos. Breve historia de un amor, el testimonio inédito de Juan Ramírez de Lucas, el joven estudiante y actor al que Federico García Lorca llamaba "el rubio de Albacete" y con quien mantuvo una relación secreta en los primeros meses de 1936, hasta el estallido de la Guerra Civil.

El volumen, editado por el hispanista Christopher Maurer y el periodista Víctor Fernández, reúne las memorias del hombre que compartió con Lorca sus últimos meses antes de su partida a Granada y que fue el receptor de la última carta conocida del poeta antes de ser asesinado.

De hecho, la publicación coincide con el estreno, el próximo 16 de octubre, del largometraje La voz quebrada, dirigido por Manuel Menchón, centrado también en la relación entre ambos.

Así, el libro incluye un conjunto de materiales inéditos compuesto por dibujos, un poema, una carta, fotografías y documentos autógrafos de García Lorca.

Con este legado, Ramírez de Lucas buscó cumplir su voluntad de superar "una densa maraña de prejuicios y tabús" y ofrecer una mirada íntima sobre la etapa final del autor de Bodas de sangre, según explica la editorial.

Asimismo, el propio Ramírez de Lucas dejó escrito en sus páginas el impacto de aquella vivencia: "De una forma u otra, el mayor tesoro que alcancé en mi vida fue el haberle conocido, el haberle amado con toda la fuerza de la que es capaz un corazón joven e inexperto, el haber pasado en su compañía las horas más maravillosas a que se puede aspirar", escribió.

Ramírez de Lucas (Albacete, 1917-Madrid, 2010) se trasladó a Madrid con 18 años, donde conoció a Lorca durante los ensayos de Así que pasen cinco años en el Club Teatral Anfistora.

Tras la contienda, desarrolló una extensa carrera como periodista, escritor y crítico de arte en publicaciones como ABC, La Estafeta Literaria o Life, donde entrevistó a figuras como Picasso, Dalí, Miró o Neruda.