¡Ni Jason Momoa se resistió! El elenco de Street Fighter cae ante los tacos mexicanos

Los tacos son uno de los platillos más representativos de la Ciudad de México por su sabor y variedad, ¡y ni siquiera el elenco de Street Fighter pudo resistirse a esta delicia mexicana!

Durante su visita a México para promocionar la película, los actores aprovecharon la oportunidad para probar los tradicionales tacos, una experiencia gastronómica que disfrutaron y compartieron con sus seguidores a través de redes sociales.

Elenco de Street Fighter disfruta de los tacos mexicanos

A través de un video compartido en redes sociales, se observa a Cody Rhodes expresar que los tacos son muy buenos. Enseguida aparece Callina Liang, quien también muestra su gusto por este platillo mientras disfruta de la comida mexicana.

La visita a la taquería también contó con la presencia de Jason Momoa, quien acudió acompañado de su novia, así como de Noah Centineo y el director Kitao Sakurai. Todos aprovecharon su estancia en la capital para degustar uno de los alimentos más emblemáticos de la gastronomía mexicana.

El elenco de Street Fighter visita México

El elenco de Street Fighter llegó a México el 8 de octubre de 2026 para participar en la alfombra roja de la película. Al encuentro se sumaron Noah Centineo, Jason Momoa, Andrew Koji, Callina Liang y Cody Rhodes, quienes estuvieron acompañados por el director Kitao Sakurai.

Durante su encuentro con los fans, los actores compartieron momentos especiales con el público, firmaron autógrafos y se tomaron selfies, en una visita que también les permitió disfrutar de la gastronomía mexicana.

¿Cuándo se estrena la película Street Fighter en 2026?

La película Street Fighter tiene previsto su estreno para el 16 de octubre de 2026. Con una duración de 119 minutos, la historia sigue a Ryu y Ken Masters, quienes vuelven a participar en un torneo mundial de guerreros.

La cinta está basada en la popular saga de videojuegos de lucha de Capcom y se ambienta en 1993, una época que retoma elementos del universo original de la franquicia.

Entre los integrantes de su elenco se encuentran Andrew Koji como Ryu, Noah Centineo como Ken, Callina Liang como Chun-Li, Jason Momoa como Blanka y David Dastmalchian como M. Bison.

La película es uno de los estrenos esperados por los seguidores de la franquicia, quienes esperan ver nuevamente a estos emblemáticos personajes en la pantalla grande.