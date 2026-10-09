Street Fighter: película live action confirma secuencias de anime de los 90

Los estudios productores liberaron un nuevo adelanto de Street Fighter, la próxima película de acción viva basada en la legendaria franquicia de videojuegos de Capcom. El director Kitao Sakurai confirmó la integración oficial de secuencias de animación tradicional dentro del metraje final de la cinta. El esperado largometraje de artes marciales llegará a las salas de cine en México el próximo 15 de octubre de 2026.

El ensamble actoral presenta a Noah Centineo en el papel de Ken, Andrew Koji como el disciplinado Ryu y Callina Liang bajo la identidad de Chun-Li. La narrativa cinematográfica arranca cuando la experta combatiente china recluta a los dos famosos luchadores callejeros. El objetivo principal consiste en inscribir a los guerreros en la edición más reciente del prestigioso Torneo Mundial de Guerreros.

Ryu y Ken al estilo anime en Street Fighter. Foto: Paramount Pictures

Nuestros protagonistas enfrentan un desafío mayúsculo durante el desarrollo de esta competencia internacional. Los peleadores combaten por alcanzar la victoria absoluta sobre el cuadrilátero, al mismo tiempo que intentan desmantelar una conspiración mortal. El guion obliga a los participantes a superar sus propios demonios internos antes de lanzar sus técnicas definitivas contra los villanos.

Nostalgia y tributo a los años noventa

El cineasta Kitao Sakurai estructuró una estrategia visual para rendir homenaje directo a los orígenes multimedia de la saga de peleas. El equipo de posproducción insertó diversas secuencias con una estética de anime clásico, idéntica a las producciones japonesas de la década de los noventa. Este recurso estilístico diferenciará de manera tajante los eventos del pasado con la acción real del presente.

La franquicia incursionó en la pantalla grande por primera vez con una exitosa película animada en 1994. Aquella obra nipona cimentó las bases visuales y narrativas para las futuras adaptaciones de la marca alrededor del mundo. El nuevo proyecto busca reconectar de inmediato con esa audiencia leal que creció rentando aquellos formatos en VHS.

Ken en uno de sus flashbacks con estilo de anime. Foto: Paramount Pictures

El público presenciará estas animaciones bidimensionales exclusivamente durante los momentos de flashback proyectados a lo largo de la cinta. Las escenas ilustrarán los días de juventud y entrenamiento intensivo entre Ryu y Ken en el dojo de su maestro. El formato tradicional detallará la construcción de su compleja rivalidad y hermandad.

El desafío físico de los guerreros mundiales

La transición entre el estilo anime y la acción viva moderna busca profundizar en la psicología de los peleadores. Los desarrolladores del videojuego original colaboraron de cerca con los animadores de la película para asegurar la fidelidad absoluta de los trazos. El último tráiler promocional incendió las redes sociales al mostrar fracciones de estos clips retro.

Akuma aparecerá como la amenaza del pasado para Ryu y Ken. Foto: Paramount Pictures

El talento actoral sometió sus cuerpos a un régimen exhaustivo de coreografías para replicar los icónicos movimientos virtuales frente a las cámaras. Callina Liang, como la letal agente encubierta, protagoniza algunas de las secuencias de combate cuerpo a cuerpo más exigentes de todo el rodaje. La producción combinó efectos especiales con acrobacias reales para elevar el tono visceral.

Las cadenas exhibidoras en el territorio nacional preparan sus complejos para recibir a miles de seguidores la próxima semana. Los fanáticos mexicanos aguardan el 15 de octubre como la fecha definitiva para evaluar esta ambiciosa reinvención de la saga de Capcom.