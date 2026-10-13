¡Por muy poco! ¡Un Boeing 747-8 de Lufthansa aborta el aterrizaje tras un dramático intento en el LAX!

Un momento dramático se vivió en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) el sábado 10 de octubre de 2026, cuando un Boeing 747-8 de Lufthansa estuvo a punto de sufrir un golpe de cola (tailstrike) durante su intento de aterrizaje.

El vuelo LH456, procedente del Aeropuerto de Fráncfort (FRA), se aproximaba a la pista 24R cuando el tren de aterrizaje principal del avión tocó brevemente la pista. Momentos después, los pilotos iniciaron una ida al aire (go-around), elevando la nariz y ascendiendo para alejarse de la pista mientras la cola de la aeronave parecía quedar peligrosamente cerca de la superficie.

A pesar de lo impactante de las imágenes, la cola del avión no tocó la pista. La tripulación abortó con éxito el intento de aterrizaje y se alejó antes de realizar una nueva aproximación.

¡Un aterrizaje seguro en el segundo intento! Aproximadamente 15 minutos después, el Boeing 747-8 aterrizó sin problemas en el LAX, dando un cierre exitoso al tenso episodio. Lección de seguridad aérea: Una ida al aire es un procedimiento estándar de seguridad que permite a los pilotos interrumplir un aterrizaje cuando las condiciones no son aptas para un contacto seguro. Incluso si el avión ya tocó la pista, la tripulación puede decidir elevarse de nuevo en lugar de continuar con el aterrizaje.

El motivo exacto de la ida al aire no se ha dado a conocer públicamente. Lufthansa confirmó que el vuelo aterrizó con normalidad y de forma segura en su segundo intento. La maniobra fue captada en video por Airline Videos Live y la grabación ha llamado la atención de toda la comunidad aeronáutica.