Lyn May se convierte en Chun-Lyn May para comercial de Street Fighter

Lyn May llevó su personaje de vedette al universo de Street Fighter con una transformación que empieza por el nombre. La bailarina y actriz protagoniza un anuncio de Fud en el que interpreta su propia versión de una de las peleadoras más reconocidas de los videojuegos.

El personaje fue bautizado como Chun-Lyn May, un juego de palabras que une a la artista mexicana con Chun-Li. El comercial circula a unos días del estreno de la nueva adaptación cinematográfica de la franquicia de Capcom, que llegará esta semana a las salas mexicanas.

Lyn May se transforma en Chun-Li para un comercial

La propuesta reúne dos referencias que vienen de escenarios distintos: la trayectoria de Lyn May en el espectáculo y la presencia de Chun-Li en las maquinitas y consolas. La coincidencia entre sus nombres sirve como punto de partida para una parodia que coloca a la vedette dentro del imaginario del videojuego.

“Que alguien le suba el sueldo al de Marketing de Fud”, dijo un usuario en redes sociales.

Una carrera que va del espectáculo nocturno a la publicidad

Lyn May formó parte del espectáculo nocturno mexicano y su historia fue recuperada en el documental Bellas de noche, junto con las de Olga Breeskin, Rossy Mendoza, Wanda Seux y Princesa Yamal.

Dirigida por María José Cuevas, esa producción se acerca a las vidas de las cinco artistas más allá de sus años de mayor exposición. Su participación en el documental ofrece otro acercamiento a la trayectoria de la bailarina, cuya imagen ahora aparece vinculada con un personaje del entretenimiento japonés.

¿Quién interpreta a Chun-Li en la película de Street Fighter?

En la nueva película, Chun-Li será interpretada por Callina Liang. La actriz comparte el reparto con Andrew Koji, quien dará vida a Ryu, y Noah Centineo, encargado de encarnar a Ken Masters, los dos luchadores alrededor de los cuales se desarrolla la historia.

La cinta, dirigida por Kitao Sakurai, está ambientada en 1993. Ryu y Ken se encuentran distanciados cuando Chun-Li los recluta para participar en el Torneo Mundial de Guerreros, una competencia que vuelve a reunirlos y los lleva de regreso al combate.

Detrás del torneo existe una conspiración que los obligará a enfrentarse entre sí y a lidiar con su pasado, de acuerdo con la sinopsis oficial. El reparto también incluye a Jason Momoa como Blanka, David Dastmalchian como M. Bison y Cody Rhodes como Guile.

¿Cuándo se estrena Street Fighter en México?

Street Fighter se estrenará en México el jueves 15 de octubre de 2026, según su sitio oficial para el país. La fecha corresponde a un día antes del lanzamiento anunciado para Estados Unidos, previsto para el viernes 16; mientras llega a los cines, Lyn May ya tiene lista su particular identidad de combate.