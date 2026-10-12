El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, y muchos negocios tendrán ofertas y promociones para que vayas a comprar. Por esta razón, la Profeco dio a conocer una guía sobre cómo hacer que los negocios respeten las ofertas.

Cuando un negocio se niega a hacer válida una promoción o condiciona la entrega de un producto en el Buen Fin 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), recuerda que la legislación mexicana protege al comprador y establece obligaciones estrictas para los proveedores.

¿Qué obligaciones tienen los negocios?

De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, todos los establecimientos comerciales están obligados a respetar íntegramente las promociones que anuncien.

Entre las reglas fundamentales que los comercios deben acatar destacan las siguientes:

Precios de mercado reales: Los proveedores no pueden anunciar promociones asignando un valor monetario ficticio o notoriamente superior al precio normal del mercado para simular un descuento.

Respeto a las condiciones anunciadas: Es obligatorio informar y aplicar estrictamente los precios, tarifas, términos, plazos, fechas, reservaciones y modalidades bajo las cuales se difundió la oferta.

Prohibición de publicidad engañosa: Se prohíbe el uso de información falsa, exagerada, parcial o tendenciosa que induzca al error o confusión sobre las características de un bien o servicio.

Cero prácticas abusivas: Los establecimientos no pueden incurrir en la negativa de entregar un bien o prestar un servicio después de que el consumidor haya realizado el pago correspondiente.

Buen Fin 2026: Guía de Profeco para hacer que los negocios respeten las ofertas Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

¿Cómo hacer que un negocio te bonifique un 20%, si no cumple una oferta?

Cuando un comerciante no cumple con la oferta o promoción, los artículos 50 y 92 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor facultan al cliente para exigir la restitución del daño mediante tres opciones a su elección:

Exigir el cumplimiento forzoso de la promoción en los términos ofrecidos.

Aceptar un bien o servicio equivalente.

Solicitar la rescisión o cancelación del contrato de compraventa.

Adicionalmente a cualquiera de estas opciones, el consumidor tiene el derecho irrenunciable a recibir el pago de la diferencia económica entre el precio de promoción y el precio normal, así como una bonificación o compensación que no podrá ser inferior al 20% del precio pagado por el bien o servicio.

¿Cómo presentar queja o denuncia contra los negocios que no respeten las promociones?

Para garantizar el cumplimiento de la norma, la Profeco pone a disposición del público dos procedimientos diferenciados según la naturaleza del problema:

La Queja: Inicia un procedimiento conciliatorio en el que un mediador de la Profeco exhorta al consumidor y al proveedor a resolver la controversia de manera justa. Puede presentarse tras agendar cita por teléfono y acudir a la delegación, subdelegación o unidad de servicio correspondiente al domicilio del afectado o del comercio, en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

La Denuncia: Permite a cualquier ciudadano reportar a comercios que cometan violaciones a la ley o a las Normas Oficiales Mexicanas. Para que proceda, es indispensable especificar el nombre y domicilio del denunciado, la relación detallada de los hechos con el producto o servicio involucrado, y en su caso, los datos del denunciante.

Todos los servicios de la Profeco son gratuitos. El Teléfono del consumidor es 55 5568 8722 y 800 468 8722. Atienden los 365 días del año en un horario de servicio de 9:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 18:00 horas los fines de semana y días festivos.