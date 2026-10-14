Naim Darrechi fue detenido, reporta Derek Trejo; recuerdan denuncia de la mamá de Abelito

Naim Darrechi fue detenido, informó su amigo Derek Trejo por medio de su cuenta oficial de Instagram. El reporte se da luego de la última polémica en la que estuvo involucrado el influencer español relacionada con la mamá de Abelito.

Lo último que compartió Naim en redes sociales fue una historia en donde se ve a bordo de un avión, recostado.

No puedo dormir por los nervios… pero al menos voy recostado”, escribió el creador de contenido junto a una foto suya.

Tras ello, no hay una nueva actualización por parte del influencer español sobre su paradero.

Derek Trejo reporta que Naim Darrechi fue detenido

Detención de Naim Darrechi. @naimdarrechitv

Fue la mañana de este miércoles 14 de octubre cuando el influencer Derek Trejo informó sobre la detención de Naim Darrechi en el Aeropuerto.

Por medio de historias en Instagram, Derek primero compartió que estaba en el Aeropuerto esperando a Darrechi. Minutos después hizo un video para expresar que su amigo ya se había tardado e incluso publicó una encuesta sobre si preguntaba o no por él.

No obstante, la historia que más llamó la atención fue la última que publicó en donde informó que habían detenido a Naim Darrechi en el Aeropuerto.

Mi gente, detuvieron a Naim aquí en el Aeropuerto, me está diciendo en este momento. Voy a hablar con su familia y porfa que todo esté bien. Ahorita hago una transmisión de TikTok”, dijo.

Influencer habría sido detenido en España

Detención de Naim Darrechi. @naimdarrechitv

Pese a que Derek no dijo en qué Aeropuerto se encontraba, por sus historias algunos han identificado que estaba esperando a Naim en el Aeropuerto de Madrid, en España.

Por ahora, no se tienen más detalles de la presunta detención de Darrechi ni las razones por las que habría quedado a disposición de las autoridades.

Lo último que se supo de Naim fue que se había ido de México tras el anuncio de denuncia en su contra por parte de la señora Cristina Romero Álvarez, mamá de Abelito, luego de los hechos ocurridos en la fiesta de su hijo.

En aquella ocasión, a finales de septiembre pasado, el influencer comunicó a través de sus redes sociales que daría una “vuelta al mundo”.

De ahí, surgieron las especulaciones que había “huido” de México por la demanda anunciada en su contra. No obstante, Naim aclaró que salió del país por un proyecto personal llamado la “vuelta al mundo”.

Empezamos la vuelta al mundo mi gente y ustedes eligen el destino. Yo estoy en el aeropuerto. estamos en streaming; se van a poner tres opciones de destino y ustedes deciden dónde yo me voy, dónde estamos mañana. Un abrazo”, dijo en un video.

El primer destino elegido por sus seguidores fue Argentina y el influencer mostró que ya iba en camino.

Denuncia contra Naim de la mamá de Abelito

Detención de Naim Darrechi. @lamamadeabelito

Luego de que en la fiesta de cumpleaños de Abelito, en donde hubo videos que mostraron a Naim y a otros dos involucrados, tener acercamientos con Cristina Romero, la señora informó que emprendería acciones legales por presunta participación en el delito de violencia sexual.

Los otros dos involucrados, aparte de Naim Darrechi, fueron Agustín Fernández y Luis Eduardo Guillén, mejor conocido como “Suavecito”.

Fui víctima durante una reunión. Sufrí tocamientos y roces corporales sin mi consentimiento, con la excusa de estar bailando en la celebración de cumpleaños de mi hijo", aseveró la mamá de Abelito en el comunicado en donde informó sobre la denuncia.

La mujer en aquel texto puntualizó que correspondería a las autoridades investigar lo ocurrido y establecer, en su caso, las responsabilidades legales correspondientes.

Mi voz también cuenta: No más silencio frente a la violencia sexual”, es el título con el que presentó su comunicado, en el que explicó las razones por las que decidió hacer pública su postura.

Cristina Romero Álvarez manifestó que tomó la decisión de no guardar silencio para visibilizar lo que asegura haber vivido y enviar un mensaje a otras personas que hayan atravesado situaciones similares.

No obstante, después del comunicado, no se supo con certeza si la mamá de Abelito había procedido y, por lo tanto, solo son especulaciones las que señalan que Naim Darrechi fue detenido este 14 de octubre por esa situación en la que estuvo involucrado.