Nombrarán Foro de Prensa "Francisco Garfias" al chacalódromo de San Lázaro

El llamado “chacalódromo” en la Cámara de Diputados, ubicado dentro del Salón de Plenos y donde los legisladores acostumbran dar declaraciones a la prensa, será nombrado “Francisco Garfias” en honor al periodista y columnista de Excélsior.

“Lamentamos su partida”, expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, al dar a conocer la determinación, como parte del reconocimiento luctuoso que se realizarán en San Lázaro a Garfias, que contempla la realización de un homenaje luctuoso en el Pleno, el próximo martes 20 de octubre.

“Dos cosas planteamos en la mañana, sesión solemne que se llevará a cabo el próximo martes con la participación de todos, voy a hablar con su familia, a invitarlos. Y dos, que lleve el nombre este foro, este lugar de conferencias en nombre de Francisco Gafias”, adelantó Monreal, al presentar una fotografía de la placa que se develará el próximo martes.

“Ahí (en el chacalódromo) estará la placa. Ya se aprobó por todos los grupos parlamentarios, y esa es la idea de que el martes revelemos aquí en el pasillo, en el llamado Chacalódromo, le llamemos Sala Francisco Garfias”precisó.