Laura Bozzo aclara su estado de salud tras hospitalización; "de esta momia no se libran"

Laura Bozzo generó preocupación entre sus seguidores luego de que se diera a conocer que había sido hospitalizada de emergencia en Acapulco, Guerrero. La noticia comenzó a circular en las últimas horas y provocó diferentes especulaciones sobre el estado de salud de la conductora peruana.

Además de los reportes sobre su ingreso al hospital, surgieron versiones que señalaban que la presentadora se encontraba grave e incluso que había tenido que ser intubada debido a algunas complicaciones en su salud.

IG: Laura Bozzo

Ante la preocupación de sus seguidores y los mensajes que recibió en redes sociales, la famosa decidió reaparecer públicamente para hablar sobre cómo se encuentra y tranquilizar a quienes han estado pendientes de su salud.

Laura Bozzo reaparece y habla de su estado de salud

Este miércoles 14 de octubre, Laura Bozzo utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje después de que se difundiera la noticia de su hospitalización.

Aunque evitó explicar qué problema médico la llevó al hospital, la conductora aseguró que se encuentra bien y que está siendo atendida por especialistas en Acapulco.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto”, escribió Laura Bozzo.

En su publicación, la presentadora también mencionó que se encuentra acompañada de su familia y aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores con el sentido del humor que la caracteriza.

“Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran. Espero verlos muy pronto a todos”, sentenció.

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Laura Bozzo?

Los primeros reportes sobre los problemas de salud de Laura Bozzo comenzaron a difundirse el martes 13 de octubre, cuando se dio a conocer que presuntamente había ingresado al Hospital General de El Quemado, ubicado en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con la información que circuló inicialmente, la conductora habría presentado un cuadro de deshidratación severa, además de una posible obstrucción intestinal, por lo que habría necesitado atención médica.

No obstante, durante la emisión de este miércoles del programa Venga la Alegría se compartió otra versión sobre las causas de su hospitalización.

Según lo mencionado en el matutino, Laura Bozzo habría tenido complicaciones debido a la ruptura de una úlcera gástrica. También se informó que una de sus hijas ya se encontraba acompañándola en el hospital.

Una de las versiones que más preocupación provocó entre los seguidores de Laura Bozzo fue la que señalaba que había sido intubada y que su estado de salud era grave.

La conductora desmintió los rumores de su supuesta muerte Instagram

Hasta ahora, Laura Bozzo no ha dado a conocer un diagnóstico ni la fecha en la que podría recibir el alta médica.