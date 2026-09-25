Resident Evil: Noche Cero arrasa en cines e impulsa ventas de los videojuegos

La película Resident Evil: Noche Cero arrasó en la taquilla internacional al superar los 108 millones de dólares de recaudación. La adaptación cinematográfica superó las dudas iniciales y silenció a los detractores con una propuesta sólida. Esta entrega logró el mayor éxito financiero de toda la franquicia en la pantalla grande.

El director Zach Cregger y el actor Austin Abrams formaron una dupla imbatible para llevar a los cines las oscuras desventuras del personaje de Bryan. La cinta conquistó simultáneamente a los espectadores y a la crítica especializada. El agregador de reseñas Rotten Tomatoes le otorgó una imponente calificación del 96% de aprobación.

Resident Evil 2 Remake inspiró la nueva película. Foto: Capcom

El furor por la producción fílmica trascendió las salas de cine y aterrizó directamente en el mercado de las consolas. Capcom aprovechó la efervescencia mediática y aplicó agresivos descuentos a su catálogo digital. Esta estrategia comercial catapultó el rendimiento financiero de la saga en múltiples plataformas de entretenimiento.

El impacto de la película en las consolas

El título más beneficiado por este fenómeno resultó ser Resident Evil 2 Remake, juego que prácticamente duplicó sus descargas en la consola PS5. El analista Rhys Elliot, de la firma Alinea Analytics, documentó cómo el trabajo fílmico contagió su éxito al sector de los videojuegos. La conexión narrativa elevó el interés de los usuarios de manera exponencial.

La curiosidad del público creció porque la trama del mensajero en la cinta transcurre de forma paralela a los eventos de la segunda entrega del juego. Las cifras de la PlayStation Store mostraron un incremento del 97% en la comercialización del título. Al aislar exclusivamente la influencia de la película, el aumento representó un contundente 64%.

Resident Evil 4 tuvo un remake recientemente. Foto: Capcom

El mercado de computadoras también registró fuertes movimientos, ya que los usuarios de Steam elevaron las adquisiciones del mismo título en un 16%. La ola de popularidad alcanzó igualmente a Resident Evil 4 Remake, el cual experimentó un salto del 77% en ventas dentro de la consola de Sony, impulsado en un 54% por el efecto cinematográfico.

Incluso entregas sin conexión directa con la trama de Bryan experimentaron mejoras de ingresos. El título Requiem elevó sus transacciones un 18%. Estos repuntes coincidieron con una temporada de ofertas, donde los remakes de la segunda y cuarta entrega bajaron sus precios a 8 y 9.99 dólars respectivamente, mientras que Requiem costó 48.99 dólares.

El futuro de la franquicia en el cine

Los estudios de Hollywood garantizaron el desarrollo de nuevas cintas del universo zombi tras registrar estos históricos márgenes de ganancias. El desempeño económico de Resident Evil: Noche Cero estableció un nuevo estándar para las adaptaciones de videojuegos en la industria. Las productoras ya planifican los siguientes pasos de la millonaria licencia.

Resident Evil: Noche Cero rompió un récord en Rotten Tomatoes. Foto: Sony Pictures

A pesar del triunfo monumental, el cineasta Zach Cregger no regresará para dirigir los próximos proyectos de la saga. Los ejecutivos del estudio iniciaron la búsqueda de un nuevo realizador capaz de mantener el nivel de tensión visual logrado en la odisea de Bryan. Los fanáticos exigen producciones que respeten fielmente el espíritu de la marca.

La industria del entretenimiento observa con mucha atención este exitoso modelo de negocio transversal. El impacto cruzado entre la taquilla mundial y las tiendas de videojuegos demuestra la enorme viabilidad comercial de conectar a las audiencias. Capcom consolida así el dominio de su franquicia estrella en todos los frentes posibles.