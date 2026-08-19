Actor de Street Fighter revela cientos de referencias que veremos en la película

El actor Noah Centineo anticipó la inclusión de cientos de referencias ocultas en la nueva adaptación cinematográfica de Street Fighter. La cinta producida por Paramount Pictures llegará a las salas de cine en México el próximo 15 de octubre de 2026, desatando grandes expectativas entre los amantes del celuloide y los videojuegos.

El protagonista compartió detalles inéditos sobre la producción basada en la exitosa franquicia desarrollada por Capcom. El proyecto dirigido por el cineasta Kitao Sakurai busca capturar la esencia original de los combates virtuales para cautivar a los fanáticos más exigentes del género de artes marciales.

Ken Masters en Street Fighter. Foto: Paramount Pictures

Durante una extensa entrevista concedida al podcast estadounidense Happy Sad Confused, el intérprete de Ken Masters reveló el nivel de detalle impregnado en la filmación. El equipo de producción y el elenco principal investigaron a fondo la mitología del juego para integrar elementos visuales altamente nostálgicos.

"Si eres fan del juego, reconocerás los cientos de referencias, las frases icónicas y los movimientos característicos", declaró el actor. El director supervisó minuciosamente la incorporación de estos guiños narrativos para entrelazarlos de forma natural a lo largo del metraje final.

Noah Centineo dará vida a Ken Masters. Foto: Paramount Pictures

La industria del entretenimiento mantiene altas expectativas sobre esta adaptación live-action. Los estudios cinematográficos redoblan esfuerzos para romper la maldición histórica de las películas basadas en consolas y entregar un producto sumamente rentable en la taquilla internacional.

El Torneo Mundial de Guerreros define la trama

El argumento central gira alrededor de los peleadores Ryu y Ken, dos expertos combatientes reclutados por la implacable Chun-Li. Los tres personajes principales ingresan al violento Torneo Mundial de Guerreros para demostrar su supremacía absoluta en el combate cuerpo a cuerpo.

La competencia internacional sirve como fachada para encubrir una mortal conspiración a escala global. Los protagonistas enfrentan amenazas letales en cada escenario de pelea, al mismo tiempo que lidian con sus propios demonios internos y rivalidades añejas.

El elenco de Street Fighter en la selección de personaje. Foto: Paramount Pictures

El actor Andrew Koji asume el rol de Ryu, aportando su amplia experiencia en coreografías de acción pura. La actriz Callina Liang completa el trío estelar bajo el manto de Chun-Li, uno de los rostros femeninos más reconocidos en la cultura pop contemporánea.

Una nueva era para las adaptaciones de Capcom

Los guionistas diseñaron una historia enfocada en el desarrollo de los personajes clásicos, respetando los orígenes establecidos por los desarrolladores japoneses. La narrativa promete secuencias de pelea vertiginosas, efectos especiales de última generación y locaciones internacionales deslumbrantes.

Los antagonistas de Street Fighter. Foto: Paramount Pictures

Los avances promocionales distribuidos por Paramount Pictures muestran una fidelidad absoluta a la estética visual de la saga noventera. Los diseñadores de vestuario recrearon a la perfección los atuendos icónicos que popularizaron a estos guerreros en las máquinas de arcade de todo el mundo.

El lanzamiento representa una apuesta millonaria para el estudio de Hollywood. Los ejecutivos planean iniciar una franquicia cinematográfica expansiva, capaz de competir directamente contra otras sagas exitosas del mercado actual.