¿Estará Nicolas Cage? Elenco de Spider-Noir vendrá a México para la CCXP

La serie Spider-Noir formará parte de la CCXPMX26 con un panel especial en el Thunder Stage, donde se presentarán adelantos exclusivos de la producción y participará parte del elenco.

¿Quién del elenco estará en la CCXP?

El panel contará con la presencia de actores clave de la serie, así como del equipo creativo:

Lamorne Morris

Li Jun Li

Karen Rodriguez

Jack Huston

Oren Uziel

Durante la presentación, se espera que compartan detalles sobre el desarrollo de la serie, así como material anticipado para los asistentes.

Una historia ambientada en el Nueva York de los años treinta

La producción está basada en el cómic de Marvel Spider-Man Noir y sigue la historia de Ben Reilly, interpretado por Nicolas Cage. El personaje es presentado como un detective privado en el Nueva York de los años treinta, quien enfrenta una crisis personal mientras lidia con su pasado como superhéroe.

La serie se desarrollará en un tono noir, con una narrativa centrada en investigación, crimen y elementos personales del protagonista.

Su calendario de estreno está dividido en dos fases:

25 de mayo en Estados Unidos a través de MGM+

a través de MGM+ 27 de mayo a nivel internacional en Prime Video

La serie contará con ocho episodios disponibles en más de 240 países y territorios.

Además, se confirmó que podrá verse en dos versiones:

“Blanco y Negro Auténtico”

“Color en tonos reales (True-Hue)”

Presencia de Prime Video en CCXPMX26

La participación de Prime Video en la convención incluirá otras activaciones más allá del panel.

Entre las experiencias anunciadas destacan:

Badges oficiales inspirados en personajes de “Spider-Noir”

Un stand temático con contenido de la serie y de The Boys

Activaciones relacionadas con la suscripción de Amazon Prime

Estas actividades buscan ampliar la experiencia de los asistentes dentro del evento.

Reparto y producción

El elenco de la serie también incluye a:

Abraham Popoola

Brendan Gleeson

La producción forma parte de la expansión de contenidos basados en personajes de Marvel hacia formatos televisivos con enfoques narrativos específicos.