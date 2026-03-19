¡Spidey está en casa! Tom Holland enciende el Empire State en una noche histórica para Marvel

Tom Holland protagonizó un momento único al convertirse en el encargado de encender las luces del emblemático Empire State Building, luego del estreno del tráiler de Spider-Man: Un nuevo día

El gran evento fue este miércoles 18 de marzo, coincidiendo con el estreno mundial del esperado adelanto. Para la ocasión, el rascacielos neoyorquino se tiñó de rojo y azul, los colores insignia del héroe arácnido.

El avance fue presentado el 18 de marzo por Sony Pictures, pero su difusión comenzó antes, cuando seguidores de distintas partes del mundo compartieron fragmentos del material en sus propias plataformas digitales.

Una campaña que comenzó con los fans

Previo al lanzamiento oficial, el actor había adelantado que el tráiler se presentaría de una forma distinta. La estrategia consistió en distribuir pequeños clips entre usuarios, quienes los publicaron en redes sociales, generando conversación antes del estreno completo.

Esta dinámica permitió que el contenido circulara de forma orgánica y descentralizada, alejándose de los formatos tradicionales donde el estudio controla completamente el primer contacto con el público.

Tom Holland hizo promoción de Spiderman en el Empire State Getty Images via AFP

El Empire State Building como escenario

La campaña alcanzó su punto más visible en Empire State Building, donde se realizó una activación especial para acompañar el lanzamiento.

Tom Holland acudió al lugar para encender un espectáculo de luces que iluminó el rascacielos con colores rojo y azul, en referencia al traje clásico del personaje.

La acción fue compartida por las cuentas oficiales del edificio, que señalaron que se trataba de una celebración del estreno global del tráiler. La imagen del inmueble iluminado sobre el skyline de Manhattan reforzó la relación entre el personaje y la ciudad de Nueva York, uno de los elementos más reconocibles de la franquicia.

El uso de los colores rojo y azul también fue interpretado como una referencia al diseño clásico del traje de Spider-Man, lo que sugiere un retorno a elementos más cercanos a los cómics.

En términos narrativos, la película se sitúa cuatro años después de los eventos de Spider-Man: No Way Home, con un Peter Parker que vive en el anonimato tras haber sido olvidado por quienes lo rodean.

Tom Holland hizo promoción de Spiderman en el Empire State Getty Images via AFP

El elenco y la fecha de estreno

La cinta cuenta con el regreso de Zendaya y Jacob Batalon en los papeles de MJ y Ned, respectivamente, aunque sus personajes no recuerdan a Peter Parker.

La dirección está a cargo de Destin Daniel Cretton, y el estreno en cines está programado para el 31 de julio.