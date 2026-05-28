Vocalista de Los Acosta corrió a fan de su concierto y luego se disculpa; ¿qué pasó?

Los Acosta se volvieron tendencia y llamaron la atención en redes sociales después del incidente que protagonizó Ricardo Acosta durante uno de sus conciertos, luego de que un asistente lanzara una texana al escenario mientras el cantante se encontraba interpretando uno de los últimos temas de la noche. La reacción del vocalista sorprendió a los presentes y rápidamente generó opiniones divididas en internet.

El momento ocurrió frente a cientos de asistentes y quedó grabado en varios videos que comenzaron a circular en plataformas digitales. En las imágenes se observa cómo el integrante de la agrupación interrumpe la presentación para reclamarle al responsable y pedir apoyo del personal de seguridad tras recibir el impacto del sombrero.

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El enojo de Ricardo Acosta durante el concierto

Aunque este tipo de situaciones suelen ocurrir en conciertos y eventos masivos, la molestia del cantante fue evidente desde el primer momento. De acuerdo con los videos difundidos por asistentes, la texana fue lanzada directamente hacia el rostro del vocalista cuando el espectáculo estaba cerca de terminar.

“¡Edúcate! ¡Edúcate, wey! ¡Edúcate porque yo no me llevo contigo! ¡Sí! ¡Saquen a ese wey de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Respétame! ¡Yo no te he faltado al respeto! ¿Dónde están los de seguridad? ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! ¡No te lo voy a permitir!”, expresó Ricardo Acosta desde el escenario mientras señalaba al asistente involucrado.

Después de reclamarle al responsable, Ricardo Acosta continuó visiblemente alterado y pidió que le entregaran el sombrero del fan que presuntamente había provocado el incidente. Instantes más tarde, el músico pisó la texana varias veces y terminó pateándola fuera del escenario, acción que provocó aún más comentarios en redes sociales.

Mientras algunos usuarios defendieron la reacción del cantante y señalaron que ningún artista debe ser agredido durante una presentación, otros consideraron que la respuesta del integrante de Los Acosta fue exagerada.

Los Acosta explican lo sucedido y ofrecen disculpas

Ante la polémica generada por las imágenes, Los Acosta publicaron un comunicado para aclarar lo ocurrido y explicar el contexto en el que sucedió el incidente. La agrupación recordó que durante más de cuatro décadas han mantenido una relación cercana y respetuosa con su público.

“A nuestro querido público y a todas las personas que han visto el video que circula en redes sociales:”, inicia el mensaje compartido por la agrupación. “Queremos expresar que, durante más de 40 años de trayectoria, en Los Acosta siempre hemos procurado brindar respeto, cariño y entrega total a nuestro público, porque gracias a ustedes hemos vivido una carrera llena de momentos inolvidables”, señalaron.

En el comunicado, el grupo aseguró que la texana fue lanzada directamente al rostro de Ricardo Acosta cuando el show estaba a punto de concluir, motivo por el que consideraron el acto como una agresión.

“El pasado domingo, durante nuestra presentación y faltando únicamente un tema para concluir el show, se presentó una situación desafortunada en la que una persona le lanzó su texana negra, directamente al rostro de Ricardo Acosta, como una clara agresión a su persona mientras se encontraba cantando”.

Asimismo, la agrupación reconoció que la reacción del cantante ocurrió en medio del enojo provocado por el momento y lamentaron la manera en que se desarrollaron los hechos.

Instagram: Los Acosta

“Reconocemos que la reacción posterior ocurrió en un momento de enojo e impotencia tras la agresión recibida. Somos seres humanos y, aunque nunca ha sido nuestra manera de actuar, la situación nos tomó por sorpresa”.

En la parte final del comunicado, Los Acosta aprovecharon para agradecer a las personas que asistieron al concierto y reiteraron el cariño que mantienen hacia su público, además de asegurar que continuarán trabajando como lo han hecho durante toda su carrera musical.