¿Perdonados? Yahritza y Su Esencia se ponen la camiseta de México para el Mundial

El grupo Yahritza y Su Esencia está dando nuevamente de qué hablar luego de un video en sus redes sociales en donde lucen la camiseta de México para el Mundial 2026.

El motivo de su vestimenta es por el lanzamiento de la canción ‘So Bella’, creada en colaboración con los músicos de Low Clika, la cual busca amenizar la justa deportiva.

El guiño a México se da nuevamente luego de que en 2023 fueron ‘funados’ durante una visita promocional a la Ciudad de México (CDMX). Desde ese entonces la gente comenzó a promocionar el ‘hate’ a través de sus redes sociales y poco a poco se fue apagando su popularidad en este país.

Yahritza y Su Esencia se ponen la camiseta de México para el Mundial

Yahritza y Su Esencia. Especial

Aunque la canción ‘So Bella’ se estrena el 6 de junio, Yahritza y Su Esencia y Low Clika publicaron un adelanto en Instagram y dieron a conocer cómo fue que nació la idea de la nueva rola.

Según lo publicado, la canción surgió por iniciativa de Low Clika y ellos fueron quienes propusieron la colaboración a Yahritza y Su Esencia, quienes de inmediato aceptaron participar.

En declaraciones recientes señalaron que fue todo un proceso para dar con la letra, pero que finalmente les encantó la composición musical y ahora esperan que se vuelva un hit que dure más allá del mundial, ya que consideran que su letra es pegajosa.

En las imágenes que dieron a conocer, con una parte de la canción, se ve a Yahritza y sus hermanos Armando y Jairo Martínez portando la camiseta de México.

Una parte de la letra dice:

Tú, se nota que eres igual que yo, te gusta bailar cumbia y reguetón, en las noches se arma un loquerón, un fiestón, llegaron los tragos, qué bendición, tú y yo, aquí no se acaba la fiesta, seguimos hasta que amanezca”.

¿Perdonados en México?

Hasta ahora la mayoría de los comentarios en la publicación del adelanto de la canción, son positivos. Usuarios han opinado que es una gran canción para la justa mundialista, aunque sigue habiendo opiniones que les recuerdan su pasado, como:

¿Son los que dijeron que la comida mexicana es fea?”.

En videos pasados que ha publicado el grupo en su cuenta de Instagram también continúa el ‘hate’ de algunos, dejándoles ver que aún no los perdonan por lo que dijeron aquella vez.

Cabe recordar que en 2023 comenzó la ‘funa’ hacía Yahritza y Su Esencia en México, luego de una entrevista en donde dijeron comentarios que muchos mexicanos consideraron despectivos hacia el país, especialmente sobre la comida y el ambiente en CDMX.

Uno de los hermanos comentó que prefería la comida de Washington porque “sí pica y sabe buena”, mientras otro dijo que no le gustaba mucho la comida mexicana porque era muy condimentada o ruidosa la ciudad. También mencionaron que extrañaban la comida de Estados Unidos.

El problema no fue solo que dijeran que preferían la comida estadounidense, sino la forma en que lo expresaron. Mucha gente sintió que estaban lucrando con la cultura mexicana —cantando regional mexicano y usando una imagen muy ligada a México— mientras hablaban negativamente del país frente a medios mexicanos. En redes sociales comenzaron a llamarlos “pochos”, surgieron memes, críticas masivas y campañas de cancelación.

¿Qué pasó con el grupo después?

Yahritza y Su Esencia. Especial

Tras la polémica, el grupo publicó disculpas y dijo que nunca quiso ofender a México ni a sus fans mexicanos. Yahritza incluso apareció llorando en algunos videos hablando del impacto emocional que tuvo toda la situación. Aun así, el rechazo continuó durante meses y cada publicación que hacían se llenaba de comentarios negativos recordándoles la controversia.

La funa tuvo consecuencias importantes. Algunas fechas de conciertos fueron canceladas o afectadas, hubo rechazo en eventos y hasta se especuló sobre que ya no serían invitados a celebraciones importantes en México.

A pesar de eso, el grupo no desapareció. Han seguido sacando música, haciendo colaboraciones y presentándose en conciertos. Incluso tuvieron presentaciones exitosas en México después de la controversia, como en el Festival Arre. Con el tiempo, parte del público dejó atrás la polémica, aunque todavía siguen siendo muy criticados en redes cada vez que vuelven a hablar de México o se vuelven tendencia.

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