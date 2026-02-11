Así luce Nicolas Cage como Spider-Noir en la nueva serie live-action

El universo de Spider-Man vuelve a expandirse en televisión, esta vez desde un ángulo oscuro y detectivesco. Prime Video presentó las primeras imágenes oficiales de Spider-Noir, su próxima serie live-action protagonizada por Nicolas Cage, quien asume el papel principal en lo que marca su primer rol protagónico para televisión.

El proyecto adapta el cómic Spider-Man Noir y trasladará la acción a un Nueva York de los años treinta, combinando estética noir, crimen urbano y elementos de superhéroes en una narrativa que se distancia del tono tradicional del personaje.

La serie tiene previsto su estreno internacional en primavera de 2026, primero en Estados Unidos a través de MGM+ y posteriormente en Prime Video a nivel global en más de 240 países y territorios.

Las imágenes reveladas muestran el tono visual que definirá la serie: calles húmedas, iluminación contrastada, gabardinas, humo y una atmósfera detectivesca que remite al cine negro clásico.

“The Spider” (Nicolas Cage) in a scene from Prime Video’s Spider-Noir (Courtesy of Prime Video) Courtesy of Prime

Uno de los elementos más llamativos es que la producción estará disponible en dos formatos visuales:

Blanco y negro auténtico

Color en tonos reales (True-Hue)

Esta dualidad permitirá que el espectador elija cómo experimentar la historia, reforzando la intención estética del proyecto.

De superhéroe a detective privado

En la serie, Nicolas Cage interpreta a Ben Reilly, un investigador privado que en el pasado fue el vigilante conocido como The Spider.

Tras una tragedia personal, el personaje abandonó su identidad heroica. Sin embargo, un nuevo caso lo obligará a confrontar su pasado y reconsiderar su regreso como protector de la ciudad.

La narrativa se centrará tanto en el crimen urbano como en el conflicto interno del protagonista, alineándose con el tono más introspectivo del cómic original.

“Ben Reilly” (Nicolas Cage) in a scene from Prime Video’s Spider-Noir (Courtesy of Prime Video) Courtesy of Prime

¿Quiénes son los personajes confirmados de Spider-noir?

Las primeras imágenes también introducen a figuras clave dentro del relato:

Robbie Robertson (Lamorne Morris): periodista que intenta abrirse camino en el Nueva York de los años treinta.

periodista que intenta abrirse camino en el Nueva York de los años treinta. Cat Hardy (Li Jun Li): estrella de un club nocturno cuya historia es más compleja de lo que aparenta.

estrella de un club nocturno cuya historia es más compleja de lo que aparenta. Janet (Karen Rodriguez): secretaria de Ben, pieza clave en su vida profesional.

El elenco se amplía con participaciones de Abraham Popoola, Jack Huston y Brendan Gleeson, además de una lista de estrellas invitadas que aparecerán a lo largo de la temporada.

¿Quién esta detrás de la producción de Spider-noir?

La serie es producida por Sony Pictures Television de forma exclusiva para MGM+ y Prime Video.

El proyecto reúne a nombres vinculados al universo Spider-Verse y a producciones televisivas de alto perfil:

Dirección inicial: Harry Bradbeer ( Fleabag , Killing Eve )

Harry Bradbeer ( , ) Co-showrunners: Oren Uziel y Steve Lightfoot

Oren Uziel y Steve Lightfoot Productores ejecutivos: Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal

Lord y Miller participaron previamente en Spider-Man: Into the Spider-Verse, lo que refuerza la conexión creativa con otras expansiones del multiverso arácnido. El propio Nicolas Cage también figura como productor ejecutivo del proyecto.

“Robbie Robertson” (Lamorne Morris) in a scene from Prime Video’s Spider-Noir (Courtesy of Aaron Epstein) Aaron Epstein

Un Spider-Man distinto

A diferencia de otras versiones del personaje, Spider-Noir se desarrolla en una época previa a la modernidad tecnológica del héroe.

El contexto de los años treinta introduce:

Crimen organizado

Corrupción institucional

Periodismo de investigación

Estética pulp y detectivesca

Esto transforma la narrativa en una historia de misterio y redención más que en una aventura superheroica tradicional.

Estreno global en camino

Tras su debut lineal en MGM+ en Estados Unidos, la serie llegará a Prime Video para su distribución internacional.

El lanzamiento formará parte de la estrategia de expansión televisiva de franquicias de cómic hacia formatos más adultos, cinematográficos y estilizados.