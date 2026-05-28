Naim Darrechi: ¿cuántas veces han detenido al exnovio de Yeri Mua?

El nombre de Naim Darrechi, influencer español y exnovio de Yeri Mua, volvió a aparecer entre las principales conversaciones en redes sociales este jueves después de que fuera detenido nuevamente en la Ciudad de México.

El creador de contenido fue bajado de un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la CDMX tras ser señalado por presuntamente portar un vapeador con cannabis durante un viaje procedente de Puerto Vallarta.

Videos difundidos en redes mostraron al influencer siendo escoltado por elementos de la Marina antes de ser trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Sin embargo, más allá del escándalo reciente, muchos usuarios comenzaron a hacerse la misma pregunta: ¿cuántas veces han arrestado realmente a Naim Darrechi?

El historial de arrestos de Naim Darrechi en México y España

Su primer arresto ocurrió en España durante la pandemia

Los primeros problemas legales de Naim Darrechi ocurrieron en 2021, cuando fue detenido en España durante un operativo relacionado con un “botellón” ilegal realizado en plena pandemia.

Medios españoles reportaron que el influencer participó en una reunión multitudinaria que incumplía restricciones sanitarias. El caso escaló después de que Darrechi no se presentara ante un proceso judicial relacionado con el incidente, situación que derivó en una orden de búsqueda.

Aunque inicialmente enfrentaba cargos que podían llevarlo a prisión, posteriormente su equipo legal logró llegar a un acuerdo con las autoridades y el caso terminó resolviéndose mediante una multa económica.

El influencer fue detenido hace unas horas Especial

Veracruz fue su primera detención en México

La primera vez que el influencer tuvo problemas legales en México ocurrió en abril de 2023.

De acuerdo con reportes locales, Darrechi fue detenido en Veracruz por alterar el orden público mientras presuntamente fumaba marihuana junto a otras personas en la vía pública.

En aquel momento recuperó su libertad después de pagar una multa cercana a los cinco mil pesos mexicanos.

El episodio comenzó a llamar la atención entre usuarios mexicanos, especialmente porque para entonces el influencer ya era ampliamente conocido en el país gracias a su relación con Yeri Mua.

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El escándalo en el aeropuerto con Yeri Mua

Apenas unos meses después, Naim Darrechi volvió a protagonizar otro problema en la Ciudad de México.

En junio de 2023 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la CDMX tras un altercado con medios de comunicación que intentaban entrevistar a Yeri Mua.

Según distintos reportes, el influencer reaccionó agresivamente contra fotógrafos y reporteros, situación que terminó derivando en cargos por daños dolosos.

El español pasó cerca de 48 horas detenido y posteriormente tuvo que pagar más de 100 mil pesos como reparación del daño.

Naim Darrechi: ¿cuántas veces han detenido al exnovio de Yeri Mua? Captura de Pantalla

La nueva detención en el Aeropuerto de la CDMX

Ahora, el creador de contenido vuelve a enfrentar otra polémica tras el incidente ocurrido la noche del miércoles 27 de mayo.

Los primeros reportes señalan que una sobrecargo de Viva Aerobús alertó sobre la supuesta presencia de un vapeador con cannabis dentro del vuelo procedente de Puerto Vallarta.

Posteriormente, elementos de seguridad retiraron a Darrechi de la aeronave y lo trasladaron a instalaciones de la Fiscalía capitalina.

Naim Darrechi: ¿cuántas veces han detenido al exnovio de Yeri Mua? Captura de Pantalla

Quién es Naim Darrechi y por qué es tan popular en redes

Naim Alejandro Darrechi nació el 28 de febrero de 2002 en Palma de Mallorca, España. El influencer comenzó a ganar popularidad en redes sociales desde 2016 y posteriormente explotó en TikTok, donde actualmente acumula millones de seguidores.

Además de crear contenido, también intentó desarrollar una carrera musical y en 2020 recibió un Kids’ Choice Award como Artista Español Favorito.

En México, gran parte de su popularidad creció gracias a su relación con Yeri Mua y más recientemente, por su participación en proyectos virales como La Mansión VIP, reality digital producido por HotSpanish.