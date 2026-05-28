¡Más oscura y peligrosa! Cuándo se estrena y de qué tratará Enola Holmes 3

Netflix finalmente reveló nuevos detalles sobre Enola Holmes 3, la próxima película protagonizada por Millie Bobby Brown, y todo apunta a que esta será la entrega más intensa de la franquicia.

Después de meses de rumores y pequeños adelantos, la plataforma liberó el primer tráiler oficial y confirmó tanto la fecha de estreno como parte de la trama que llevará a Enola a enfrentarse al caso más peligroso de su vida.

Netflix finalmente reveló nuevos detalles sobre Enola Holmes 3 Netflix

Lo que tienes que saber antes de ver el tráiler de Enola Holmes 3

La película retomará la historia justo después de los acontecimientos de la segunda entrega, pero ahora con una protagonista mucho más madura y con responsabilidades personales que cambiarán por completo su camino como detective.

El avance muestra a Enola viviendo un momento aparentemente tranquilo junto a Tewkesbury, personaje interpretado por Louis Partridge. Sin embargo, todo cambia cuando recibe una noticia que termina alterando sus planes: Sherlock Holmes desapareció.

A partir de ahí, el tono del tráiler se vuelve mucho más oscuro. Persecuciones, conspiraciones y desapariciones comienzan a rodear a la detective mientras intenta descubrir qué ocurrió realmente con su hermano.

Aquí te dejamos el tráiler para que le eches un ojito:

Reproducir ¿Suenan campanas de boda? La aclamada franquicia «Enola Holmes» está de vuelta.

¿De qué tratará Enola Holmes 3?

De acuerdo con la sinopsis revelada por Netflix, Enola Holmes 3 llevará a la protagonista hasta Malta para resolver el caso más complejo de toda su carrera.

Mientras intenta equilibrar su vida personal con sus responsabilidades como detective, Enola terminará atrapada dentro de una red de secretos, mentiras y traiciones que pondrá en riesgo tanto su vida como la de las personas más cercanas a ella.

El tráiler deja ver que la desaparición de Sherlock Holmes será uno de los ejes principales de la historia. Aunque Netflix todavía mantiene varios detalles bajo reserva, el avance muestra que Enola tendrá que enfrentarse a enemigos mucho más peligrosos y a situaciones mucho más violentas que en las películas anteriores.

También queda claro que la relación entre Enola y Tewkesbury seguirá evolucionando. Después de dos películas construyendo el vínculo entre ambos personajes, ahora la historia los muestra atravesando una etapa mucho más seria dentro de su relación.

Sin embargo, el caso obliga a Enola a abandonar temporalmente esa tranquilidad para volver al mundo de las investigaciones.

La película retomará la historia justo después de los acontecimientos de la segunda entrega Netflix

La tercera película tendrá un tono más oscuro

Uno de los aspectos que más llamó la atención entre los fans fue el cambio de tono en esta nueva entrega.

Las primeras películas mezclaban misterio, aventura y humor juvenil, pero Enola Holmes 3 parece apostar por una historia mucho más cercana al thriller de conspiración.

El propio tráiler adelanta escenas de acción más agresivas, persecuciones intensas y un ambiente visual mucho más sombrío.

Parte de este cambio tiene relación con la llegada de Philip Barantini como director de la película. El cineasta británico sustituye a Harry Bradbeer y será el encargado de darle una nueva identidad visual a la franquicia.

Barantini ganó notoriedad recientemente gracias a proyectos más dramáticos y tensos, por lo que muchos seguidores de la saga comenzaron a notar desde el primer adelanto que la película tendrá una energía distinta.

Enola Holmes 3 llevará a la protagonista hasta Malta para resolver el caso más complejo de toda su carrera. Netflix

¿Henry Cavill regresa como Sherlock Holmes en Enola Holmes?

Otra de las noticias más celebradas por los fans fue el regreso de Henry Cavill como Sherlock Holmes.

Aunque durante meses existieron dudas sobre su participación debido a otros proyectos del actor, el tráiler confirmó oficialmente su regreso dentro de la historia.

También vuelven Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes y Louis Partridge como Tewkesbury.

Uno de los personajes que más curiosidad generó fue Moriarty, interpretada nuevamente por Sharon Duncan-Brewster. Su presencia en el adelanto sugiere que ahora tendrá un papel mucho más importante dentro de la trama principal.

Además, Himesh Patel regresará como el Dr. Watson, quien parece integrarse oficialmente a esta nueva aventura junto a Sherlock y Enola.

Henry Cavill regresa como Sherlock Holmes. Netflix

¿Cuándo se estrena Enola Holmes 3 en Netflix?

Netflix confirmó que Enola Holmes 3 llegará a la plataforma el próximo 1 de julio como parte de los estrenos fuertes del verano.

Por ahora, el tráiler ya dejó varias preguntas entre los fans, especialmente alrededor del secuestro de Sherlock Holmes y el papel que tendrá Moriarty dentro de esta nueva investigación.