“Spider-Man” prófugo es arrestado en operativa policial | VIDEO

Un operativo policial en calles de Valparaíso dejó una escena poco habitual: un hombre disfrazado del popular superhéroe Spider-Man fue detenido tras confirmarse que tenía una orden de captura vigente.

El hecho ocurrió durante un control preventivo realizado por personal de Carabineros, quienes patrullaban sectores con alta afluencia de personas. El individuo, de 28 años, vestía el característico traje rojo y azul del llamado “Hombre Araña” y realizaba actividades en la vía pública, interactuando con peatones y turistas.

Detienen a “Spider-Man” prófugo en Chile

De acuerdo con información policial, el procedimiento se llevó a cabo cuando agentes decidieron verificar la identidad del sujeto. Tras consultar sus datos, se estableció que mantenía una orden de detención vigente desde enero de este año, emitida por un juzgado local por el delito de amenazas condicionales.

El capitán Felipe Castillo informó que, una vez confirmada la orden judicial, el hombre fue detenido en el lugar y posteriormente puesto a disposición de un tribunal, que deberá definir su situación legal en los próximos días.

La escena llamó la atención de transeúntes, ya que el detenido se encontraba completamente caracterizado como el superhéroe. Según autoridades, esta actividad le permitía generar ingresos en espacios públicos, lo que había contribuido a que pasara desapercibido hasta ese momento.

Sin embargo, la revisión de antecedentes reveló un historial más amplio. Carabineros detalló que el sujeto contaba con registros previos por delitos como homicidio frustrado, amenazas simples, riña pública y desórdenes.

Estos antecedentes, sumados a la orden vigente, motivaron su inmediata detención. Las autoridades señalaron que el procedimiento se realizó conforme a los protocolos establecidos durante controles de identidad preventivos.

El caso generó atención debido al contraste entre la imagen del personaje —asociado a la figura de un héroe— y la situación judicial del detenido. No obstante, las autoridades subrayaron que los operativos de control buscan precisamente detectar este tipo de casos, independientemente de la apariencia o actividad de las personas.

El hombre fue trasladado a dependencias policiales tras su detención. Especial.

Tras su detención, el individuo fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente presentado ante la justicia, donde se evaluarán las medidas correspondientes.

El operativo forma parte de las acciones de vigilancia implementadas en la ciudad para reforzar la seguridad en zonas de alta circulación, donde se realizan controles aleatorios con el objetivo de verificar identidades y detectar órdenes pendientes.