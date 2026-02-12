¡Spider-Noir ya tiene tráiler!; así luce la serie con Nicolas Cage

Nicolas Cage encabeza uno de los proyectos más llamativos que prepara Prime Video para 2026: la serie Spider-Noir, una producción live-action que retoma una de las versiones más sombrías del universo alternativo de Spider-Man. El lanzamiento del primer tráiler oficial permitió ver el tono que tendrá la historia, muy alejado de las adaptaciones juveniles que han marcado al personaje en cine y televisión.

Con esta propuesta, la plataforma apuesta por una narrativa más madura, ambientada en Nueva York de los años 30. La serie no gira en torno a Peter Parker, sino que presenta a un superhéroe retirado que ahora sobrevive como detective privado.

“The Spider” (Nicolas Cage) in a scene from Prime Video’s Spider-Noir (Courtesy of Prime Video) Courtesy of Prime

¿De qué trata Spider-Noir?

La trama se desarrolla en plena Gran Depresión, donde un investigador privado debe enfrentarse a los errores y decisiones de su pasado. En este universo alternativo del Spider-Verse, el protagonista, Ben Reilly, fue en otro tiempo el único héroe de la ciudad, pero ahora vive lejos de los reflectores y cargando con el peso de lo que fue.

Esta versión del personaje se mueve en una historia más cercana al misterio y al cine negro que a la acción tradicional de superhéroes. La ciudad está dominada por mafias y figuras de poder que operan desde las sombras.

“Ben Reilly” (Nicolas Cage) in a scene from Prime Video’s Spider-Noir (Courtesy of Prime Video) Courtesy of Prime

Lanzan tráiler de Spider-Noir

Prime publicó hace unas horas el tráiler de la serie. En él vemos una atmósfera sombría, calles húmedas, oficinas con persianas entreabiertas y una iluminación contrastada que remite directamente al estilo noir de los años 40.

Uno de los elementos más distintivos es que la serie estará disponible tanto a color como en blanco y negro. Esta decisión busca reforzar la experiencia visual y permitir que el público elija cómo verla. Ambas versiones, según explicó el equipo creativo, mantienen el mismo espíritu visual.

“The Spider” (Nicolas Cage) in a scene from Prime Video’s Spider-Noir (Courtesy of Prime Video) Courtesy of Prime

El elenco de Spider-Noir

Además de Nicolas Cage, el reparto incluye a Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez y Jack Huston. Cada uno de ellos aporta a la construcción de este entorno oscuro y complejo.

Brendan Gleeson interpreta al jefe mafioso Silvermane, figura central dentro del entramado criminal que domina la ciudad. Sus intentos de asesinato serán investigados por The Spider, el alter ego de Ben Reilly.

Instagram: Prime Video

Por su parte, Li Jun Li da vida a la figura de la femme fatale, un personaje clave dentro del cine noir, que conducirá al protagonista hacia situaciones cada vez más peligrosas.

Fecha de estreno de Spider-Noir

En cuanto a su lanzamiento, Spider-Noir se estrenará el 25 de mayo en MGM+ en Estados Unidos. Posteriormente, llegará de manera global a Prime Video el 27 de mayo, fecha en la que estará disponible para el público internacional.

PJG