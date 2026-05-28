‘Soy Frankelda’ en Netflix: fecha de estreno del primer ‘stop motion’ mexicano

‘Son Frankelda’, el primer ‘stop motion’ mexicano dirigido por Arturo y Roy Ambriz, llegará al streaming a través de la plataforma de Netflix.

Este jueves 28 de mayo del 2026, Netflix dio a conocer el adelanto de 'Soy Frankelda' y con él emocionó a miles de fans del largometraje, cuya producción contó con la asesoría del aclamado director mexicano Guillermo del Toro.

Desde febrero pasado, Netflix dio a conocer que el ‘stop motion’ mexicano sería parte de su catálogo este 2026 y, con las imágenes mostradas este día, confirmaron la fecha de su llegada a las pantallas del mundo.

¿Cuándo se estrena ‘Son Frankelda’ en Netflix?

‘Soy Frankelda’ dirigida por Arturo y Roy Ambriz. Especial

De acuerdo con lo informado por la plataforma, ‘Soy Frankelda’ se podrá ver en Netflix a partir del 12 de junio del 2026.

SOY FRANKELDA, el primer largometraje de stop-motion de México, se estrena el 12 de junio. De los directores Arturo y Roy Ambriz, protegidos del ganador del Premio de la Academia Guillermo del Toro”, escribió Netflix junto al adelanto.

En tanto, recordó que la historia se centra en el México del siglo XIX con una talentosa escritora que viaja a su subconsciente para enfrentarse a los monstruos que ha creado.

Cabe recordar que, para ver el largometraje en ‘stop motion’ a través de Netlix, es indispensable contar con una suscripción activa a dicha plataforma de streaming para poder disfrutar del contenido.

¿Qué saber sobre este largometraje en ‘stop motion’?

‘Soy Frankelda’ dirigida por Arturo y Roy Ambriz. Especial

Lo primero a tomar en cuenta es que la película se convirtió en un hito porque es considerada el primer largometraje mexicano realizado completamente en técnica stop-motion.

La historia sigue a Francisca Imelda, conocida como Frankelda, una joven escritora del México del siglo XIX obsesionada con escribir relatos de terror en una época donde las mujeres tenían muy poco espacio en la literatura. La trama mezcla horror gótico, fantasía, monstruos y elementos musicales, mientras Frankelda entra a un mundo fantástico para enfrentar a las criaturas nacidas de su imaginación.

La película nació del universo de la serie Los sustos ocultos de Frankelda, que primero fue concebida como un proyecto para televisión. Después de varios cambios y cancelaciones, el concepto evolucionó hasta convertirse en un largometraje. Los hermanos Ambriz trabajaron durante años en el proyecto y llegaron incluso a hipotecar propiedades para financiar parte de la producción.

Uno de los aspectos más impresionantes es el trabajo artesanal detrás de la cinta. Para realizarla se construyeron decenas de sets físicos y más de cien marionetas hechas a mano. Todo fue animado cuadro por cuadro dentro de los estudios de Cinema Fantasma en Ciudad de México.

El proyecto contó con el respaldo creativo y moral de Guillermo del Toro, quien acompañó a los directores durante parte del proceso y ayudó a darle visibilidad internacional.

¿Quién es quién en ‘Soy Frankelda’?

‘Soy Frankelda’ dirigida por Arturo y Roy Ambriz. Especial

Los personajes y el elenco en este largometraje son: