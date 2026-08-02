Spider-Man: Brand New Day hace historia al conseguir el segundo mejor estreno de todos los tiempos en Norteamérica

La nueva producción de Sony Pictures y Marvel Studios, Spider-Man: Brand New Day, comenzó su recorrido en los cines con resultados extraordinarios. Durante su primer fin de semana en cartelera, la película recaudó 355 millones de dólares en Norteamérica, cifra que la coloca como el segundo mejor estreno de todos los tiempos en esa región.

De esta manera, la cinta quedó únicamente por detrás de Avengers: Endgame, que en 2019 alcanzó los 357 millones de dólares durante su debut.

¿Cómo le fue a la película en la taquilla internacional?

El entusiasmo del público también se reflejó fuera de Norteamérica. En los mercados internacionales, Spider-Man: Brand New Day sumó 572 millones de dólares, incluyendo 121 millones obtenidos en China.

Foto: IMDB

Con estos resultados, la producción alcanzó un impresionante debut mundial de 927 millones de dólares, una marca que solo ha sido superada por Avengers: Endgame, cuyo estreno global superó los 1,200 millones de dólares.

¿Qué otros récords consiguió la nueva película de Spider-Man?

Además de convertirse en uno de los estrenos más exitosos de la historia, la película estableció un nuevo récord para Sony Pictures, al convertirse en el lanzamiento más exitoso que ha tenido el estudio.

Tom Rothman, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures Motion Picture Group, celebró el desempeño comercial del filme y elogió el trabajo de Tom Holland, a quien calificó como una pieza fundamental para el éxito de la franquicia.

Tom Holland revela cómo Christopher Nolan “salvó” indirectamente a ‘Spider-Man: Brand New Day’ IG tomholland2013

Durante los últimos años surgieron dudas sobre el futuro del cine de superhéroes tras el desempeño irregular de varias producciones del género. Sin embargo, el estreno de Spider-Man: Brand New Day vuelve a demostrar que estas historias continúan despertando un enorme interés entre el público cuando logran conectar con los espectadores.

Spiderman Especial

Producciones recientes como Spider-Man: No Way Home y Deadpool & Wolverine también superaron la barrera de los 1,300 millones de dólares en ingresos mundiales, confirmando que el género mantiene un importante atractivo en las salas de cine.

Las expectativas eran altas desde antes del estreno, especialmente porque la cinta llegaba después del fenómeno que representó Spider-Man: No Way Home. A pesar de ello, la nueva entrega logró convencer tanto a la crítica como a la audiencia.

Actualmente, la película cuenta con un 90% de aprobación en Rotten Tomatoes, además de obtener una calificación "A" en CinemaScore y la máxima valoración en PostTrak, reflejando la buena aceptación que ha tenido durante sus primeros días en cartelera.

Con este sólido comienzo, Spider-Man: Brand New Day se perfila como una de las películas más exitosas del año y como un nuevo referente para las producciones de superhéroes en la taquilla mundial.