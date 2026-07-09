Cajita Feliz de Spider-Man: cuánto cuesta y qué es lo que contiene 

La Cajita Feliz de Spider-Man llego a McDonald's México y ya comenzó a llamar la atención de los fanáticos de Marvel y de quienes disfrutan coleccionar los juguetes de la cadena. La colaboración llegó como parte de la celebración por el próximo estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día y ofrece una serie de artículos inspirados en el famoso superhéroe.

Desde el 7 de julio de 2026, los clientes pueden encontrar esta edición especial en los restaurantes participantes del país. La promoción estará disponible únicamente por tiempo limitado o hasta agotar existencias, por lo que algunos diseños podrían ser más difíciles de conseguir.

Spiderman Especial

¿Qué contiene la Cajita Feliz de Spider-Man?

En esta ocasión, McDonald's preparó una colección formada por 10 llaveros con forma de mini mochila, cada uno inspirado en diferentes colores y versiones del traje de Spider-Man.

Los coleccionables también incluyen detalles que recuerdan al universo de los cómics, además de un diseño con apariencia de tela de araña que los distingue del resto de las promociones que la cadena ha lanzado durante este año.

Cada Cajita Feliz incluye uno de estos llaveros, por lo que quienes quieran completar la colección tendrán que reunir los diez modelos disponibles.

¿Cuánto cuesta la Cajita Feliz de Spider-Man?

El precio de la Cajita Feliz varía según el menú que elijas. En México, los paquetes tienen un costo aproximado de 99 a 135 pesos.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Hamburguesa sencilla.

Hamburguesa con queso.

Hamburguesa con lechuga y tomate.

McNuggets de cuatro piezas.

El coleccionable viene incluido con la compra de la Cajita Feliz y puede conseguirse tanto en los restaurantes McDonald's como mediante la aplicación oficial, siempre sujeto a la disponibilidad de cada sucursal.

¿Hasta cuándo estará disponible la Cajita feliz de Spider-Man?

McDonald's no informó una fecha de finalización para la promoción. Los llaveros permanecerán disponibles mientras haya inventario en los restaurantes participantes, por lo que quienes quieran completar la colección deberán darse prisa antes de que se agoten.

La colaboración forma parte de la campaña promocional de Spider-Man: Un Nuevo Día, película que llegará a los cines de México el 29 de julio de 2026, por lo que los fanáticos del Hombre Araña ya pueden comenzar la cuenta regresiva con estos nuevos coleccionables.