¡Sandra Echeverría responde! Niega denuncia en su contra en caso MetaXChange

En medio de versiones cruzadas, señalamientos y un caso que ha captado la atención pública, la actriz y cantante Sandra Echeverría rompe el silencio para aclarar su postura.

La polémica gira en torno al fraude financiero de MetaXChange y a las acusaciones que la vinculan con un supuesto intento de extorsión, un tema que ha generado incertidumbre entre seguidores y opinión pública.

Sandra Echeverría niega denuncia en su contra en caso MetaXChange Captura de pantalla

Sandra Echeverría desmiente denuncia

La actriz Sandra Echeverría rechazó de forma categórica haber sido denunciada en el caso de fraude financiero relacionado con MetaXChange. La también cantante aseguró que no existe ninguna denuncia formal ni procedimiento judicial en su contra, pese a las declaraciones difundidas por Nazaret ‘N’, fundadora de la empresa, quien se encuentra en prisión preventiva acusada de fraude.

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, Echeverría afirmó que las acusaciones en su contra carecen de sustento legal. Explicó que, aunque Nazaret ‘N’ ha intentado presentar denuncias contra diversas personas, estas no han prosperado por falta de pruebas. En consecuencia, reiteró que no ha recibido notificación oficial de ninguna autoridad.

La actriz también señaló que los rumores derivados de estas declaraciones han afectado su vida personal y profesional, al vincularla con especulaciones sobre un proceso penal inexistente.

Sandra Echeverría niega denuncia en su contra en caso MetaXChange IG

¿De dónde surge la polémica entre la actriz y Nazaret ‘N’?

El conflicto inició tras la denuncia pública de fraude que hizo Echeverría contra la empresa MetaXChange, lo que derivó en una investigación por parte de autoridades de la Ciudad de México.

Posteriormente, la situación escaló cuando Nazaret Rodríguez difundió un video en el que acusa a la actriz de formar parte de un supuesto esquema de extorsión y manipulación del caso. La defensa de la empresaria sostuvo que Echeverría habría utilizado su influencia mediática para presionar pagos, lo que supuestamente dio origen a una demanda.

No obstante, estas acusaciones forman parte de la estrategia de defensa de Nazaret ‘N’ y, hasta el momento, no han sido confirmadas por autoridades judiciales.

Echeverría explicó que el video fue grabado antes de la detención de la empresaria, cuando aún contaba con un amparo. Según la actriz, esto contribuyó a generar confusión en torno a los hechos.

Además, indicó que un juez dictó prisión preventiva justificada contra Nazaret, al considerar que representaba un riesgo para la seguridad de las víctimas. También confirmó que ya se llevó a cabo la vinculación a proceso, lo que refuerza la investigación en curso.

Todo lo que ella dice que nosotros hicimos no tuvo evidencia, y tan es así que se dio la vinculación a proceso.

Sandra Echeverría niega denuncia en su contra en caso MetaXChange IG

Pagos, amenazas y versiones encontradas

Sobre los señalamientos relacionados con pagos, Sandra Echeverría reconoció que sí recibió algunas retribuciones por parte de la empresa, aunque aclaró que no correspondían a lo acordado.

Detalló que inicialmente obtuvo un pago completo, seguido de una retribución parcial y, posteriormente, dejó de recibir dinero. Después de más de un año, decidió hacer presión a través de redes sociales, momento en el que, asegura, comenzaron las amenazas por parte de Nazaret.

Más adelante, intervino un intermediario que facilitó tres pagos parciales adicionales. Sin embargo, estos montos no cubrieron la totalidad de lo estipulado en el contrato, el cual, según la actriz, no fue respetado.

Sandra Echeverría niega denuncia en su contra en caso MetaXChange IG

El fraude millonario de MetaXChange: así operaba el esquema

El caso MetaXChange ha sido catalogado como uno de los fraudes financieros más mediáticos recientes en México. La empresa operaba bajo un esquema Ponzi o piramidal, en el que se prometían rendimientos de hasta 15% mensual a inversionistas.

Este modelo consistía en pagar a los primeros clientes con el dinero de nuevos inversionistas, lo que generaba una percepción de rentabilidad. Sin embargo, el sistema se vuelve insostenible con el tiempo y termina por colapsar cuando dejan de ingresar nuevos recursos.

Las cifras del caso reflejan su magnitud:

Más de 1,000 personas afectadas

Pérdidas estimadas de hasta 2,000 millones de pesos

Al menos 120 denuncias formales

Sandra Echeverría niega denuncia en su contra en caso MetaXChange IG

Además, la empresa no estaba regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que permitió su operación sin supervisión estricta.

El caso MetaXChange continúa en desarrollo y mantiene abiertas diversas líneas de investigación. Mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial contra Nazaret ‘N’, Sandra Echeverría sostiene que no enfrenta ninguna denuncia y que las acusaciones en su contra no cuentan con respaldo legal.

El desenlace dependerá de las resoluciones judiciales y de las pruebas que se presenten en las próximas audiencias.