Fiscalía de Corea del Sur rechaza orden de arresto contra Bang Si-hyuk, fundador de HYBE

El nombre de Bang Si-hyuk, fundador de HYBE y pieza clave detrás del fenómeno global BTS, volvió a ocupar titulares, pero esta vez no por música. La fiscalía de Corea del Sur decidió rechazar la orden de arresto solicitada por la policía en su contra, en medio de una investigación por presuntas irregularidades financieras relacionadas con la salida a bolsa de la compañía.

La decisión no cierra el caso, pero sí marca un momento importante en un proceso que lleva más de un año en desarrollo y que mantiene bajo la lupa a una de las figuras más influyentes del K-pop.

Seoul, South Korea. 03rd Sep, 2024. People walk past the Hybe's logo in front of Hybe headquarters. Hybe Co., Ltd. is a South Korean multinational entertainment company established in 2005 by Bang Si-hyuk as Big Hit Entertainment Co., Ltd. The company operates as a record label, talent agency, music production company, event management and concert production company, and music publishing house. Credit: SOPA Images Limited/Alamy Live News Grosby Group

La fiscalía frena el arresto, pero no la investigación contra Bang Si-hyuk

De acuerdo con información difundida por medios surcoreanos, la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl determinó que, por ahora, no existen elementos suficientes para justificar la detención de Bang Si-hyuk.

En su resolución, los fiscales pidieron a la policía continuar con una investigación complementaria, lo que deja claro que el caso sigue abierto.

La solicitud de arresto había sido presentada a inicios de la semana, en el marco de una indagatoria que gira en torno a posibles movimientos irregulares de acciones antes de la oferta pública inicial (IPO) de HYBE, realizada en octubre de 2020.

El rechazo no implica que el empresario quede libre de responsabilidades, sino que las autoridades consideran necesario reforzar las pruebas antes de tomar una medida más drástica.

¿De qué se le acusa a Bang Si-hyuk?

El núcleo del caso apunta a 2019, cuando HYBE —entonces conocida como Big Hit Entertainment— se preparaba para salir a bolsa.

Según la policía, Bang Si-hyuk habría dado información engañosa a inversionistas al asegurar que no había planes inmediatos de cotizar en el mercado.

Mientras tanto, de forma paralela, se avanzaba con los preparativos para la IPO. Esta supuesta contradicción habría llevado a algunos accionistas a vender sus participaciones bajo condiciones que, según la investigación, no reflejaban la realidad del negocio.

Las autoridades estiman que, a partir de estas operaciones, el productor pudo haber obtenido beneficios que van desde los 190.000 hasta los 260.000 millones de wones, es decir, entre 129 y 175 millones de dólares.

Bajo la legislación surcoreana, este tipo de prácticas puede derivar en sanciones severas si se comprueba que existió intención de manipular el mercado.

Bang Si-hyuk, founder of K-pop management agency Big Hit Entertainment who manage K-pop sensation BTS, speaks during the company's initial public offering ceremony at the Korea Exchange in Seoul on October 15, 2020. SeongJoon Cho / POOL / AFP Grosby Group

La postura de HYBE y la defensa del fundador

Desde que el caso salió a la luz, Bang Si-hyuk ha rechazado todas las acusaciones. Su defensa sostiene que el proceso de salida a bolsa de HYBE se llevó a cabo siguiendo las normas vigentes y con la supervisión de asesores especializados.

La compañía también ha respaldado esta versión. Según su postura, los acuerdos señalados por la investigación fueron revisados durante la preparación de la IPO y no se consideró que debieran hacerse públicos.

Además, el equipo legal del empresario expresó su inconformidad con la solicitud de arresto impulsada por la policía, señalando que continuarán colaborando con las autoridades para aclarar los hechos.

Un caso que ya impactó operaciones y agenda

La investigación no es reciente. Se remonta a denuncias presentadas a finales de 2024, lo que llevó a una serie de acciones en 2025, incluyendo allanamientos a oficinas de HYBE y a la Bolsa de Corea.

Como parte del proceso, algunos activos de Bang Si-hyuk fueron congelados y se le impuso una prohibición de salida del país desde agosto del año pasado. Estas medidas siguen vigentes, a pesar de que la orden de arresto no fue autorizada.

En paralelo, surgió otra polémica relacionada con una supuesta intervención de la Embajada de Estados Unidos en Seúl. De acuerdo con reportes locales, se habría enviado una carta solicitando que se levantara la restricción de viaje del empresario para asistir a eventos vinculados con actividades internacionales de BTS.

Sin embargo, HYBE negó haber pedido ese tipo de gestión y aseguró que no existe una invitación formal para que Bang Si-hyuk participe en dichos eventos. La embajada, por su parte, evitó dar detalles.