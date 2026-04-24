Ellos son los hijos de Alejandro Fernández: así crece la dinastía del Potrillo

Alejandro Fernández se ha consolidado como uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, gracias a éxitos como “Como quien pierde una estrella”.

Sin embargo, lejos de los escenarios, “El Potrillo” también destaca por su faceta más personal: la de padre y abuelo, un rol que ha marcado profundamente su vida y que comparte con orgullo junto a su familia.

¿Cuántos hijos tiene Alejandro Fernández en total?

La dinastía Fernández sigue los pasos en la música tanto de su padre Alejandro como de su abuelo Vicente.

Alex Fernández Jr.

Nació el 4 de noviembre de 1993. Es su primer hijo y es fruto de su relación con América Guinart, con quién se casó en 1992 y se divorcio en 2002.

Al igual que su papá, heredó el talento musical, y ya ha sido parte de proyectos en los que se reconoce su voz y talento escénico. Incluso ya fue nominado a premios Grammy en 2019.

El árbol genealógico de Alejandro Fernández Foto: Cuartoscuro.com

América y Camila Fernández

Las mellizas América y Camila Fernández nacieron el 30 de noviembre de 1997 en Guadalajara, Jalisco.

Por un lado, Camila Fernández ha ganado terreno en el regional mexicano y el mariachi, con producciones como “Vulnerable” (2022) y “La Fernández” (2025).

El árbol genealógico de Alejandro Fernández Foto: Cuartoscuro.com

Mientras tanto, América Fernández ha optado por un camino más ligado a redes sociales y música, logrando incluso firmar con la compañía HYBE Latin America, vinculada a proyectos globales como BTS.

Emiliano Fernández

Emiliano Fernández, nacido en marzo de 2000. Es fruto de la relación de Alejandro con Ximena Díaz.

También ha mostrado interés y talento por la música, sumándose a la nueva generación de artistas de la familia.

El árbol genealógico de Alejandro Fernández Foto: Cuartoscuro.com

Valentina Fernández

Valentina Fernández, nacida el 1 de marzo de 2002, es la hija menor del cantante y también hija de Ximena Díaz.

Actualmente forma parte del proyecto musical Tinu x Emi, un dúo que comparte con su hermano Emiliano, con el que busca abrirse paso en la industria.

El árbol genealógico de Alejandro Fernández Foto: Cuartoscuro.com

¿Cuántos nietos tiene Alejandro Fernández?

El cantante es abuelo de tres niñas a las que les ha manifestado su amor, y por quienes ha señalado sentirse bendecido.

Cayetana

El cantante se convirtió en abuelo por primera vez con la llegada de Cayetana, en marzo de 2021, hija de Camila Fernández y Francisco Barba.

Este momento fue muy especial para Alejandro, quien lo compartió con sus seguidores con un emotivo mensaje por convertirse en abuelo.

Mia

La segunda nieta del "Potrillo" nació en marzo de 2022. Es hija de Alex Fernández Jr. y su esposa, Alexia Hernández.

Nirvana

La tercera nieta de Alejandro Fernández llegó al mundo en enero de 2024. Al igual que Mia, es hija de Alex Fernández Jr. y Alexia Hernández. Alex Jr.

Lejos de su exitosa carrera, Alejandro Fernández ha demostrado que su mayor orgullo está en su familia. La dinastía Fernández no solo continúa vigente, sino que sigue creciendo y conquistando nuevas generaciones dentro y fuera de la música.