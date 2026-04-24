La gira Latinaje de Cazzu arrancó en Estados Unidos con un lleno total en Chicago, pero lo que terminó marcando la conversación no ocurrió sobre el escenario principal.

Y es que la cantante argentina llevó su show al The Chicago Theatre este 23 de abril y, además de interpretar sus temas más conocidos, dejó uno de los momentos más comentados tras bambalinas: una versión inesperada de “La Bikina” junto a un mariachi femenil.

El inicio de esta nueva etapa en la carrera de Cazzu no solo confirmó su conexión con el público latino en Estados Unidos, también mostró una faceta distinta de la artista, más cercana a la música tradicional mexicana, algo que no suele formar parte de su repertorio habitual dentro del trap.

Cazzu sorprende en Chicago cantando “La Bikina” con mariachi; así fue el momento Cuartoscuro

Un arranque sólido para Latinaje de Cazzu en Chicago

Desde que se anunció la gira Latinaje, las expectativas eran altas. La respuesta del público en Chicago lo dejó claro desde el inicio: boletos agotados y una audiencia que siguió cada momento del concierto.

Durante el show, Cazzu interpretó temas que ya son parte de su identidad musical, como “Con otra”, una de las canciones que el público coreó con más fuerza. En redes sociales comenzaron a circular videos donde se escucha a los asistentes cantar casi al mismo volumen que la artista, creando uno de esos momentos que suelen definir una gira.

Pero el punto más íntimo llegó cuando interpretó “Inti”, canción dedicada a su hija. Ahí, la cantante no pudo evitar quebrarse. La reacción del público fue inmediata: silencio, atención total y luego una ovación que acompañó el cierre del tema.

Cazzu sorprende en Chicago cantando “La Bikina” con mariachi; así fue el momento IG cazzu

La sorpresa fuera del escenario: “La Bikina” con mariachi

Aunque el concierto ya había dejado varios momentos destacados, lo que ocurrió después fue lo que realmente llamó la atención. En un video que comenzó a circular en redes, se observa a Cazzu en backstage, rodeada de un mariachi femenil, interpretando el clásico “La Bikina”.

La escena es distinta a lo que se ve en sus conciertos: sin luces de escenario ni producción, solo un grupo de músicos vestidos de negro y la cantante disfrutando el momento. No hay coreografía ni guion, solo una interpretación espontánea que muestra otra cara de la artista.

Este tipo de guiños no son nuevos en su carrera. Durante su paso por México, Cazzu ya había mostrado interés por conectar con el público local más allá de su género, pero esta vez lo hizo en territorio estadounidense, frente a una audiencia diversa que respondió con entusiasmo en redes.

El momento personal que también acompaña la gira

El arranque de Latinaje también coincide con un momento importante en la vida personal de la cantante. La presencia de Cazzu en Estados Unidos ha reavivado versiones sobre un posible encuentro con Christian Nodal, padre de su hija Inti.

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, ambos podrían coincidir en Houston, Texas, con el objetivo de que la menor conviva con su padre. Según lo dicho por el conductor, no existiría conflicto entre las partes para que se dé este acercamiento.

La información apunta a que la decisión habría sido tomada en buenos términos, priorizando el bienestar de la niña. Hasta ahora, ni Cazzu ni Christian Nodal han confirmado públicamente el encuentro, pero el tema ya forma parte de la conversación alrededor de la gira.