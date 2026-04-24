Novio de Andrea Legarreta habla sobre Erik Rubín, expareja de la actriz

Luis Carlos Origel fue cuestionado sobre la relación cercana que tiene su novia, la actriz Andrea Legarreta, con su expareja Erik Rubín; contestó de manera directa y fue claro sobre lo que piensa de ello.

Es bien sabido que Legarreta mantiene contacto con su exmarido, pues la principal unión son sus hijas. En repetidas ocasiones, la pareja viaja junta o suelen dejarse ver en eventos, en una relación cercana, pese a su separación.

¿Qué opina Luis Carlos Origel sobre la relación de Andrea Legarreta con Erik Rubín?

Luis Carlos Origel habla sobre la relación de Andrea Legarreta con Erik Rubín. Especial

Durante un encuentro con la prensa, Origel señaló que respeta y comprende el lazo que mantienen Legarreta y su exesposo, y afirma que la prioridad es el ambiente armónico que han construido junto a sus hijas.

El coach de fitness, novio de Legarreta, dejó en claro que no le afecta la relación entre la conductora y el cantante.

Estar con una persona como Andrea me hace muy feliz, la verdad, muy feliz con todo lo que es ella y feliz de compartir con ella”, aseguró.

En tanto, sobre las opiniones en redes sociales sobre los viajes y reuniones entre Legarreta y Rubín, Origel consideró que lo principal es la satisfacción y el bienestar de quienes forman el círculo cercano.

Eso es cuestión de esas personas que lo puedan entender o no, pero nosotros estamos muy bien y muy contentos, la verdad”, afirmó.

Además, en cuanto a la relación con las hijas de Legarreta, Luis Carlos señaló que se alegra de su crecimiento profesional.

Tuve el gusto de estar ahí apoyando a Mía. Fue un evento muy especial porque fue el lanzamiento de su nueva canción, de su música. Y verla evolucionar ha sido algo muy mágico. Y también poder estar ahí para acompañar a Andrea… ha sido un gusto poder estar y acompañarla”.

Asimismo, dijo estar feliz de compartir la vida con Andrea Legarreta:

Más que nada saber llevarlo, llevar una relación de la forma en la que a cada uno le funciona. Y nosotros estamos muy bien de la forma en la que hemos llevado las cosas y muy feliz de compartir la vida con alguien como ella, con todo lo que significa el ser humano que es Andrea y todo lo que la rodea también”.

Cada quien con su pareja, tras separación

Luis Carlos Origel habla sobre la relación de Andrea Legarreta con Erik Rubín. Especial

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación en febrero de 2023, después de más de dos décadas juntos y dos hijas en común, Mía y Nina. En ese momento explicaron públicamente que no había infidelidad ni conflicto grave, sino una transformación natural de la relación. Señalaron que seguían siendo familia y que el cariño permanecía, aunque ya no como pareja sentimental.

Desde entonces, ambos han mantenido una dinámica poco común en el medio del espectáculo: siguen conviviendo con frecuencia, aparecen juntos en eventos familiares y se muestran cercanos por el bienestar de sus hijas. En abril de 2026 reaparecieron juntos durante la presentación musical de Mía Rubín en la Ciudad de México, donde incluso acudieron acompañados por sus respectivas nuevas parejas, lo que llamó mucho la atención por la armonía entre todos.

Actualmente, Andrea mantiene una relación con Luis Carlos Origel, identificado en medios como coach fitness y colaborador cercano al entorno de la televisora en donde trabaja Legarreta.

Por su parte, Erik Rubín ha sido vinculado sentimentalmente con Geraldine Zárate, empresaria relacionada con el sector gastronómico. También fue vista acompañándolo en el evento de su hija, compartiendo espacio con Andrea y Luis Carlos sin señales de tensión

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