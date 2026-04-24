CCXP México 2026: así se vivió el primer día entre stands y experiencias que parecen de otro mundo

Todos los jugadores de esta edición tienen que atravesar una odisea hasta el norte de la Ciudad de México para encontrarse con un nuevo capítulo de la CCXP México. Lluvia, andenes y hasta agarrar la combi para llegar al Citibanamex sólo para poder disfrutar, una vez que suben las escaleras del recinto, de la entrada al mundo mágico después del llamado a la aventura.

Este jueves sólo fue el momento en el que los fans comenzaron a conocer a sus aliados y también a sus enemigos. Primero todos los stands: Bandai, Nintendo, Disney, Amazon Prime y Crunchyroll entre otros. Entran y se toman la foto con el gigante Monkey D. Luffy, el personaje de One Piece que posa como listo para atacar.

En el siguiente portal, espera Woody o Jessie, para también regalar la fotografía y cuidado cuando andas por uno de los extremos de la convención porque Grogu gigante puede ser un aliado o un enemigo si te retiene con sus poderes Jedi.

CIUDAD DE MEXICO, 23 DE ABRIL DE 2026, Durante el primer día de actividades de la CCXP en el centro Banamex. FOTO PAVEL JURADO

Cada portal lleva a un mundo nuevo, donde el fan puede descubrir un poco de lo que más adelante en el año verá en la pantalla grande o cómodamente desde su sillón. Patean balones en el universo de Blue Lock, el ánime de futbol del momento, y cientos entran a probar sus voces en el doblaje a las distintas cabinas de Crunchyroll.

Este año, todo es interactivo, otros jugadores se suben a un auto de Fórmula 1 y conducen en una simulación tres vueltas en el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez o prueban el nuevo juego de Mario Galaxy.

Este jueves no hay filas largas para entrar a los stands y los portales más grandes aún no se abren, nadie ha sido capaz de superar todos los niveles para acceder al escenario Omelette y el Thunder donde podrán todo este fin de semana conocer más de cerca las historias y los aliados que los llevarán al siguiente nivel.

Tom Washila, por ejemplo, o Christopher Lloyd, hasta Aaron Paul, y todos los adelantos de Crunchyroll, Disney, A24, podrán vivirlos de cerca si tienen el pase para poder acceder y son lo suficientemente valientes para madrugar este viernes, sábado y domingo.

Otra área que ya es tradición es el Artist Vally, donde los dibujantes, caricaturistas, ilustradores o diseñadores tienen la oportunidad de presentar su trabajo ante las miles de personas que desfilarán por este tablero durante cuatro días. Algunos de ellos trabajan para Marvel o DC Cómics, originarios de México, o de otras latitudes como Brasil o Estados Unidos.

CIUDAD DE MEXICO, 23 DE ABRIL DE 2026, Durante el primer día de actividades de la CCXP en el centro Banamex. FOTO PAVEL JURADO

Si los jugadores ya han recorrido todos los portales, pasado todos los niveles, entonces a la salida pueden adquirir a distintos precios la memorabilia, playeras, funkos, en un área que es aún más grande que el año pasado.

Uno de los grandes atractivos apenas empieza a notarse este jueves, la presencia de distintos cosplay, una actividad originaria en tierras muy lejanas de Japón en los años 70 que vive un auge en México desde hace décadas. En ella los jugadores cambian de identidad, se caracterizan, se mimetizan con cada entorno, ya sea de videojuegos, anime, cómics, películas o series, todos intentando ser el mejor.

Este primer día sólo se asomaron unos cuantos, que merodearon toda la tarde para quizá planear su mejor estrategia este sábado. En esta actividad se construye una comunidad que ve el cosplay más allá del disfraz, pondrá empeño en cada detalle, artesanía en cada decisión, y en comunidad compartirá y aprenderá nuevas técnicas para mejorar su cosplay el próximo año.

Fans de Godzilla y Gundam tuvieron buenas experiencias

Llegué a la CCXP con la idea de sacar un Gachiapon de aespa en el stand de Bandai y afortunadamente encontré (ya ven que el atasque K-Pop es tremendo) y me salió Winter. Quería a Karina. En fin, después de darme la vuelta, también encontré a Godzilla y a César Muratalla, director de ventas y marketing para la marca.

Nos contó que la marca voló a un fan de Gojira, desde Costa Rica, exclusivamente para hacer cosplay del Rey de los Monstruos

porque los de Toho Studio un día lo vieron y les gustó tanto el traje, que lo nombraron como uno de los cosplayers oficiales de Godzilla y por eso lo trajimos y ha estado en Estados Unidos y otros países, explicó a Excélsior.

Este año, Bandai está en plena celebración de los 30 años de Tamagotchi, el lanzamiento de un podcast y estarán adentrándose al género tokusatsu (el género de cine nipón al que pertenece gojira) y lo vamos a impulsar aquí, porque al personaje siempre le va bien acá”, explicó.

CIUDAD DE MEXICO, 23 DE ABRIL DE 2026, Durante el primer día de actividades de la CCXP en el centro Banamex. FOTO PAVEL JURADO

Después de sumergirme en unas pelotas de Tamagotchi, tomarme la foto con gojira y entrar a descubrir que Bandai también nos trajo muchos más Gundams, encontré el cáliz de todo el spokon (anime deportivo), los lanzamientos de la línea Anime Heroes con Benji Price y Oliver Atom de Supercampeones, como parte de los esfuerzos para sumarse a la fiebre mundialista.

Ya van a estar próximamente en tiendas como parte del mundial, también teniendo colaboraciones con celebridades que fueron parte de la fiebre de la Supercampeones, explicó.

Después partí del universo Bandai. Tristemente, porque hay tantas cosas que uno podría acabar en bancarrota. Así que, otakus, todos dense una vuelta al stand de Bandai este fin de semana en el Centro Banamex.

SIN COMPETENCIA

Pasamos al stand de la plataforma Disney+ para saber un poco de las novedades de la plataforma durante este año clave con el Mundial México 2026 y la fusión de dos estudios como Paramount y Warner Bros.

La verdad es que Disney no ve esta fusión como un hito, porque siempre está en constante evolución para tener grandes experiencias en cine y la plataforma, así que no creo que eso marque una diferencia para nosotros. Tenemos estrenos de aquí a cinco años, comentó Daniela Ferrari.

Mónica Vidaurri, director marketing, explicó que Disney está 100% confiada en los estrenos en cine y su paso posterior a la plataforma, en especial porque tienen títulos como El diablo viste a la moda 2 y Toy Story 5, que supone un atisbo de nostalgia para todos.

CIUDAD DE MEXICO, 23 DE ABRIL DE 2026, Durante el primer día de actividades de la CCXP en el centro Banamex. FOTO PAVEL JURADO

“Más allá de que el streaming sea un complemento, es un arte colaborativo entre la experiencia en cines y en streaming”, explicó sobre la tendencia de estrenar pelis directamente en digital y la preocupación que hay por parte de complejos físicos.

Jorge Castillo, VP Sports, explicó que también preparan mesas de análisis y especiales históricos para que sus especialistas como José Ramón Fernández, Álvaro Morales y más puedan ofrecer lo mejor de cara a la próxima justa pambolera de la FIFA.

CIUDAD DE MEXICO, 23 DE ABRIL DE 2026, Durante el primer día de actividades de la CCXP en el centro Banamex. FOTO PAVEL JURADO

Y nos dimos una vuelta para tomarnos un cafecito en su stand y después en la parte de cine, donde nos encontramos con Mandalorian y Grogu, Toy Story y ESPN. Y un simple photo booth de Avengers: Doomsday.