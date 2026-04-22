¿Hace vomitar pelo? La supuesta brujería de Niurka Marcos a Rey Grupero y HotSpanish

Luego de que el youtuber HotSpanish compartió un video pidiendo ayuda puesto que tenía dolores de estómago y al parecer ningún medicamento le ayudaba, Rey Grupero uso sus redes sociales para compartir su experiencia con Niurka Marcos y la supuesta brujería que le hizo y le causó ‘vomitar pelo’.

HotSpanish compartió a sus seguidores que tenía retortijones en el estómago y que con nada se le quitaba. El creador de contenido señaló que tal vez se debió al coraje que hizo durante la eliminación del reality que produce: La Mansión VIP, en donde salió la vedette Niurka Marcos al no ser favorecida por el público.

En esa primera gala de eliminación, Niuka tuvo una confrontación con HotSpanish, al expresar su inconformidad con los resultados, por lo que decidió llevarse consigo a su pareja Bruno Espino.

Rey Grupero advierte brujería de Niurka a HotSpanish

Supuesta brujería de Niurka Marcos. Especial

En medio de todo el caos generado por la eliminación de Niurka en La Mansión VIP, el Rey Grupero advirtió sobre la experiencia que tuvo con Niurka en La Casa de los Famosos Telemundo.

De acuerdo con su versión, cuando Niurka salió del show, tanto él como otros habitantes comenzaron a sentirse mal, por lo que no descarta la posibilidad de que la vedette pudo “haberle hecho algo”.

Rey Grupero advirtió que no es un juego, que él empezó con retortijones y luego un cansancio ‘tremendo’. Además, mostró un video en donde se observa lo que vomitó aquella vez.

Una especie de pescaditos, pelo y el agua que como que agarraba vida”, dijo.

A HotSpanish, le recomendó ponerse en las manos de Dios y hasta le exhortó a leer un versículo: Efesios 6:12, que establece que la lucha cristiana no es física, sino espiritual, contra fuerzas del mal invisibles.

La brujería no es un juego”, enfatizó.

Niurka reveló que llevó abanicos con brujería a La Mansión VIP

Supuesta brujería de Niurka Marcos. Cuartoscuro / Graciela López Herrera

Luego de que el domingo 19 de abril Niurka fue eliminada de La Mansión VIP, la vedette cubana encendió las redes sociales con una revelación que sus compañeros de encierro no esperaban: sus abanicos no eran simples accesorios.

La actriz confirmó que dichos objetos estaban “curados” con brujería, aunque aclaró que solo afectan a personas con malas intenciones. Mientras tanto, dentro de la casa, el resto de los participantes entró en alerta.

El ambiente dentro de ‘La Mansión VIP’ cambió por completo cuando los concursantes conocieron las sospechas sobre las prácticas espirituales de Niurka. Aunque ella ya había salido de la casa, el temor a que sus rituales hubieran dejado energías negativas llevó al grupo a tomar medidas.

El lunes 20 de abril, los participantes se reunieron para hacer un ritual de protección. La ceremonia incluyó una “limpia con huevo”, una práctica tradicional usada en varias culturas para absorber o eliminar malas vibras de una persona o un espacio.

Durante ese ritual, ocurrió un momento que mezcló susto y humor. El cantante Carlos Alberto Fuentes rompió un huevo en un vaso y, para sorpresa de todos, el contenido salió de color negro. Lo que ellos no sabían es que alguien había vertido salsa inglesa dentro del huevo como broma. Aun así, el hecho provocó gritos y risas nerviosas entre los presentes.

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