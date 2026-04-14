Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 anuncia sus nuevos integrantes; Shakira queda fuera

El Salón de la Fama del Rock and Roll 2026 es ya uno de los temas más comentados tras darse a conocer la lista oficial de artistas que serán incorporados este año. La revelación confirmó la llegada de nombres que han dejado huella en distintos géneros, desde el rock hasta el R&B y el hip hop.

La selección de este año no solo ha llamado la atención por los artistas elegidos, sino también por las ausencias de algunos artistas que aunque tuvieron el respaldo de sus fans no fue suficiente para asegurar un lugar dentro de este reconocido recinto musical.

Varios artistas fueron nominados Especial

Los elegidos para ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll 2026

Dentro de los seleccionados aparecen figuras como Phil Collins, Iron Maiden y Oasis, quienes representan distintas generaciones del rock. A esta lista también se suman Joy Division/New Order, Billy Idol, Sade, Wu-Tang Clan y Luther Vandross, completando una generación diversa en estilos y trayectorias.

La ceremonia de incorporación está programada para el 14 de noviembre en Los Ángeles, donde se rendirá homenaje a sus carreras. El anuncio oficial se realizó durante una emisión en vivo del programa “American Idol”, conducido por Pat Benatar y Neil Giraldo.

En el caso de Phil Collins, su trayectoria destaca por el éxito logrado tanto como solista como con Genesis. Su impacto comercial lo coloca entre los artistas que han superado los 100 millones de discos vendidos en ambas facetas, un logro poco común en la música.

Por otro lado, Oasis vuelve a estar en el centro de atención luego de que los hermanos Gallagher confirmaran su reencuentro tras más de una década separados.

¿Cómo se eligen los artistas del Salón de la Fama?

Para formar parte de este reconocimiento, los artistas deben haber lanzado su primer disco al menos 25 años antes de su nominación. Este requisito permite evaluar su impacto a lo largo del tiempo dentro de la industria musical.

A pesar de que el público participa con votaciones, la decisión final no depende únicamente de este factor. Un grupo de alrededor de 1,200 especialistas, entre músicos, historiadores y profesionales del sector, también emite su opinión, lo que influye de manera importante en el resultado.

Oasis

Shakira queda fuera pese al apoyo del público

Uno de los puntos más relevantes de esta edición fue la ausencia de Shakira entre los elegidos. Desde que se anunció su nominación, la artista colombiana generó una fuerte movilización de seguidores a nivel global, además de recibir respaldo de figuras de la industria musical y celebridades.

Durante la votación abierta al público, Shakira logró posicionarse en el cuarto lugar con más de 700,000 votos. Sin embargo, este resultado no fue suficiente para asegurar su ingreso.

Foto: @Shakira

El proceso también contempla la evaluación de expertos, y todo indica que este criterio terminó influyendo en la decisión final. A pesar del entusiasmo de sus fans, la cantante no logró formar parte de la generación 2026 del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Otros artistas que tampoco fueron seleccionados

Además de Shakira, varios nombres importantes quedaron fuera de la lista final. Entre ellos se encuentran Mariah Carey, Ms. Lauryn Hill, P!NK, New Edition —quien ganó la votación popular—, Jeff Buckley, INXS, Melissa Etheridge y The Black Crowes.

Mariah Carey

Por otro lado, la organización también anunció reconocimientos especiales. En la categoría de “influencia temprana” se incluirá a Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, Gram Parsons y MC Lyte. Asimismo, figuras como Rick Rubin, Linda Creed, Arif Mardin y Jimmy Miller recibirán premios a la excelencia musical.

Finalmente, el Ahmet Ertegun Award será entregado de manera póstuma al presentador estadounidense Ed Sullivan, reconociendo su impacto en la industria musical.

PJG