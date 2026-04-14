¿Cómo se conocieron Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr.? Su historia te va a sorprender

Si creciste en los años 90, seguro recuerdas a Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr., una de las parejas más queridas de Hollywood que, a diferencia de muchas otras, ha logrado mantener una relación estable a lo largo de los años.

La historia de amor no solo conquistó a toda una generación, también se convirtió en un ejemplo de complicidad y bajo perfil dentro de la industria. Ella, famosa por su papel en Buffy the Vampire Slayer, y él, recordado como Zack Siler en She's All That, protagonizan una de las relaciones más sólidas del entretenimiento.

¿Cómo se conocieron Freddie y Sarah Michelle?

A finales de los 90, ambos ya eran grandes estrellas juveniles. Su primer encuentro ocurrió en el set de la película de terror I Know What You Did Last Summer (Sé lo que hicieron el verano pasado).

Lo que comenzó como una amistad en el trabajo, poco a poco se transformó en algo más. Para el año 2000 ya eran pareja oficial y, dos años después, decidieron dar el siguiente paso y casarse.

Su boda fue una ceremonia íntima en el exclusivo resort El Careyes, en Jalisco, México, rodeados únicamente de familiares y amigos cercanos.

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr películas

Además de su historia de amor, ambos compartieron pantalla en algunos proyectos que marcaron a toda una generación:

Ella es así (She’s All That, 1999)

Aunque Freddie Prinze Jr. fue el protagonista, Sarah Michelle Gellar tuvo un breve cameo que muchos fans aún recuerdan.

Scooby-Doo (2002)

La pareja dio vida a dos personajes icónicos: Daphne Blake (interpretada por Sarah) y Fred Jones (interpretado por Freddie) en Scooby-Doo.

Scooby-Doo 2: Monstruos sueltos (2004)

Ambos regresaron a sus papeles en Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed, consolidando su química tanto dentro como fuera de la pantalla.

Sarah y Freddie: la historia detrás de una de las parejas más icónicas de los 90 Foto: @sarahmgellar

¿Cuántos hijos tienen Sarah Michelle Gellar y Freddie?

Tras varios años de relación, la pareja inició una nueva etapa al convertirse en padres. Su primera hija, Charlotte Grace Prinze, nació en 2009. Tres años después, llegó su segundo hijo, Rocky James Prinze.

Aunque en ocasiones comparten momentos familiares, ambos han decidido mantener la vida de sus hijos lejos del ojo público, priorizando su privacidad.

¿Por qué Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. dejaron de actuar?

En el caso de Sarah Michelle Gellar, decidió dar un paso atrás en su carrera para enfocarse en su familia. Esta decisión se fortaleció tras el fallecimiento de su amigo Robin Williams en 2014, lo que la llevó a replantear sus prioridades.

Por su parte, Freddie Prinze Jr. también se alejó de la actuación por un tiempo, aunque regresó recientemente con la nueva versión de I Know What You Did Last Summer.

Hoy, ambos siguen siendo recordados como dos de las grandes estrellas de los 90 y, sobre todo, como una de las parejas más icónicas y duraderas de Hollywood.