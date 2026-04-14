Henry Cavill no quiere ser 007: este es el papel que busca en James Bond

Henry Cavill habla sobre James Bond y deja clara su postura: no busca ser el nuevo 007, pero sí está interesado en otro tipo de papel dentro de la saga.

Y es que, en medio de la búsqueda por un nuevo protagonista para la franquicia, el actor británico volvió a ser mencionado por fans, aunque su respuesta apunta en otra dirección.

Lejos de alimentar la idea de verlo con el traje del agente más famoso del cine, Henry Cavill abrió la puerta a un giro distinto: interpretar a un villano dentro del universo de James Bond.

Henry Cavill y James Bond: una relación que viene de años atrás

El nombre de Henry Cavill no es nuevo en la conversación sobre James Bond. Su historia con la franquicia se remonta a 2005, cuando audicionó para el papel que finalmente quedó en manos de Daniel Craig.

En ese momento, Cavill era considerablemente más joven, y aunque estuvo cerca de quedarse con el personaje, la producción optó por una versión distinta del agente 007.

Años después, con la salida de Craig y la búsqueda de un nuevo protagonista, el nombre de Cavill volvió a sonar con fuerza. Sin embargo, el propio actor ha sido claro al hablar de ese momento.

“No rechacé el papel, simplemente no era el momento adecuado”, explicó.

Así con esto dejó ver que su vínculo con la franquicia quedó marcado desde entonces.

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Por qué Henry Cavill no quiere ser el nuevo 007

En una entrevista reciente, Henry Cavill abordó directamente la posibilidad de convertirse en el nuevo agente. Su respuesta no fue ambigua: no se ve ocupando ese lugar en esta etapa de su carrera.

El actor, que actualmente tiene 42 años, considera que la edad puede jugar un papel importante en la elección del próximo James Bond. Tradicionalmente, la franquicia ha apostado por actores que puedan sostener el personaje durante varios años, algo que influye en la decisión final.

Más que un rechazo al personaje, su postura responde a un análisis del momento. Para Cavill, no se trata solo de querer el papel, sino de encajar en la visión que la saga busca ahora.

Este enfoque también refleja un cambio en su trayectoria, donde ha explorado distintos géneros y personajes, alejándose de la idea de encasillarse en un solo perfil.

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Henry Cavill quiere ser un villano en James Bond

Aunque descarta el traje de 007, Henry Cavill no se cierra a la franquicia. De hecho, su interés apunta a un rol completamente distinto.

“Me encantaría ser un villano de Bond”, comentó, dejando abierta la posibilidad de integrarse a la historia desde el lado opuesto.

La idea no es menor. Los villanos han sido piezas clave dentro del universo de James Bond, con personajes que muchas veces terminan siendo tan recordados como el propio agente.

Para Cavill, este tipo de papel representa una oportunidad diferente: explorar una faceta más compleja y menos predecible, algo que podría sumar a su carrera en un momento donde busca diversificar sus proyectos.

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El futuro de James Bond y los cambios en la franquicia

Mientras tanto, la saga de James Bond atraviesa una etapa de transición. Tras el cierre del ciclo de Daniel Craig, la producción trabaja en una nueva dirección, con cambios tanto en el enfoque creativo como en la estructura detrás del proyecto.

La franquicia ahora se encuentra bajo el control de Amazon Studios, lo que marca un nuevo capítulo para una de las series más longevas del cine.

Entre los nombres que suenan para esta nueva etapa están el director Denis Villeneuve, conocido por su trabajo en Dune, y el guionista Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Aunque su participación no ha sido confirmada oficialmente, refleja el tipo de perfil que se busca para renovar la saga.