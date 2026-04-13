Muere Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanitos Verdes, a los 64 años

Esta tarde, se confirmó el fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, quien fue considerado una figura clave dentro del rock en español.

El músico argentino Felipe Staiti, reconocido por su trayectoria dentro de Enanitos Verdes, murió el 13 de abril a los 64 años en Mendoza, Argentina. La noticia fue confirmada por su familia, luego de que el artista permaneciera hospitalizado por complicaciones de salud, lo que generó preocupación entre sus seguidores en los últimos días.

Felipe Staiti, guitarrista de los Enanitos Verdes. Eduardo Jiménez Fernández

De acuerdo con la información disponible, Staiti se encontraba internado en el Hospital Italiano de Mendoza, donde recibía atención médica especializada. Aunque no se han dado a conocer detalles precisos sobre la causa de su fallecimiento, trascendió que su estado de salud se había deteriorado tras una afectación sufrida durante un viaje reciente a Colombia, lo que habría derivado en su hospitalización.

La última vez que Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanitos Verdes, vino a México fue en el reciente Vive Latino.

¿Quién es Felipe Staiti, de Enanitos Verdes?

Felipe Staiti es un guitarrista argentino, reconocido principalmente por ser uno de los miembros fundadores de la banda de rock en español Enanitos Verdes.

Es considerado una pieza clave en el sonido del grupo, aportando un estilo de guitarra caracterizado por lo melódico, lo energético y lo distintivo dentro del rock latino.

Staiti inició su carrera musical en Mendoza, Argentina, junto a sus compañeros de banda, con quienes logró consolidarse en la escena local antes de alcanzar proyección internacional.

A lo largo de los años, participó en la creación de algunos de los temas más representativos del grupo, que se convirtieron en clásicos del rock en español.

Su trabajo ha sido reconocido por su influencia en la identidad musical de la banda, contribuyendo a que Enanitos Verdes se mantenga como una de las agrupaciones más importantes del género.

A lo largo de su carrera, Staiti participó en múltiples giras y producciones discográficas, consolidando a la agrupación como una de las más influyentes dentro del género. Su estilo en la guitarra y su presencia en el escenario formaron parte esencial de la identidad musical del grupo.

Reacciones y despedida de los fans

Tras darse a conocer la noticia, seguidores del músico comenzaron a expresar mensajes de despedida y reconocimiento en redes sociales. Aunque hasta el momento las cuentas oficiales de Enanitos Verdes no han emitido un pronunciamiento formal, la comunidad de fans ha reaccionado de manera inmediata, recordando su legado y su impacto en la música en español.

La muerte de Felipe Staiti representa una pérdida significativa para la escena del rock latino, en un momento donde su legado continúa presente en nuevas generaciones que siguen descubriendo su música.

Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones de fans y en la historia del género, consolidándolo como un referente dentro de la escena musical latinoamericana.

Enanitos Verdes

Enanitos Verdes es una banda originaria de Mendoza, Argentina, formada en noviembre de 1979.

Sus integrantes fundadores fueron Marciano Cantero en la voz y bajo, Felipe Staiti en la guitarra y Daniel Piccolo en la batería.

La agrupación comenzó su camino musical realizando presentaciones en pubs y pequeños teatros, primero en su provincia natal y posteriormente en regiones cercanas. En poco tiempo, lograron consolidarse como una de las bandas más populares de Mendoza y la región de Cuyo.

A principios de 1983, el grupo se trasladó a Buenos Aires con el objetivo de expandir su carrera, presentándose en distintos bares y espacios musicales de la capital argentina.

En 1984, fueron invitados a participar en el Festival de La Falda, donde fueron reconocidos como “Grupo Revelación”, recibiendo una destacada respuesta tanto del público como de la prensa especializada.

Tras este éxito, Cantero, Staiti y Piccolo regresaron a Buenos Aires junto al músico invitado Sergio Embrioni, para grabar su primer álbum bajo el sello independiente Mordisco, titulado Los Enanitos Verdes. Este disco incluyó el tema “Aún sigo cantando”, que rápidamente se convirtió en un clásico del rock argentino y recibió gran difusión en las radios.

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