¡Prepara el Army Bomb! Dónde puedes maratonear todos los conciertos de BTS en streaming

¿Sabes dónde ver conciertos de BTS online? Ya sea que quieras prepararte para su visita a México con su “World Tour Arirang” o porque quieres disfrutar de la experiencia aunque sea en casa, el mundo del streaming podrá hacer que vivas la magia directamente a tu sala de estar.

Los conciertos de BTS son conocidos por su producción cinematográfica, coreografías milimétricas y una energía que parece traspasar la pantalla. Pero, ¿qué sucede cuando no puedes estar físicamente en un estadio?

En la actualidad, el acceso al contenido visual de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook es más sencillo que nunca, pero también está más diversificado. Desde presentaciones históricas en Los Ángeles hasta registros de estadios en Busan, el catálogo digital de la banda es un tesoro que que encuentras en múltiples plataformas online, para que no te pierdas ninguna de las presentaciones de BTS.

¿Dónde ver conciertos de BTS? Reverse

¿Dónde puedes ver conciertos de BTS online?

Weverse

Esta plataforma, propiedad de HYBE, funciona como red social y tienda digital, pero su sección de "Media" es donde reside la mayor parte del archivo histórico de BTS.

En Weverse, el modelo suele ser de pago por visión o video bajo demanda (VOD). Aquí puedes adquirir conciertos que no están disponibles en plataformas de suscripción mensual. Títulos clásicos de las giras Love Yourself, Speak Yourself o Map of the Soul, el concierto que dieron durante la pandemia.

Una vez que compras el contenido, queda vinculado a tu cuenta para siempre, permitiéndote verlo en calidad multidispositivo.

Otro tipo de contenido de BTS que puedes ver online son los legendarios Muster, eventos especiales que celebran el aniversario del debut del grupo y suelen tener temáticas más lúdicas y cercanas.

Así como los programas In the SOOP y Bon Voyage, los cuales no son conciertos, pero se trata de contenido tipo telerrealidad donde puedes ver a los miembros del grupo descansando en el bosque o viajando por el mundo. Y sí, todo está subtitulado al español.

¿Dónde ver conciertos de BTS? Disney Plus

Prime Video

Amazon Prime Video incluyó en su catálogo el concierto BTS: Yet to Come en Busan. Esta presentación, que fue gratuita para el mundo en su momento como parte de la candidatura de Busan para la Expo 2030, fue la última que hizo el grupo antes de enlistarse en el servicio militar.

Disney Plus

Gracias a una alianza estratégica entre HYBE y el gigante del ratón, los suscriptores tienen acceso a algunas de las producciones de mayor calidad visual y narrativa del grupo.

En primer lugar, BTS: Permission to Dance on Stage, el concierto realizado en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Es una pieza fundamental porque marca el reencuentro presencial del grupo con sus fans tras una larga espera a causa de la pandemia.

También encontramos BTS Monuments: Beyond the Star, esta serie documental de ocho episodios es un viaje por la década de trayectoria del grupo. Aunque se centra en su historia y sus retos, incluye fragmentos inéditos de presentaciones en vivo y ensayos que no se ven en ninguna otra parte.

Disney+ también es hogar de los documentales de j-hope IN THE BOX y SUGA: Road to D-DAY; lo mismo que el programa Are You Sure?!, protagonizado por Jimin y Jungkook.

¿Dónde ver conciertos de BTS? Prime Video

Netflix

Netflix se convirtió en la casa oficial del regreso de BTS a los escenarios, pues fue a través de esta plataforma que se pudo ver su show en vivo de “Arirang”; al igual que el documental BTS: El Regreso.

YouTube

El canal oficial del grupo ofrece de manera gratuita clips de presentaciones en programas de televisión, festivales de premios como los MAMA o los Billboard Music Awards, y sus famosas prácticas de baile.

Lo mismo que sus detrás de escena, llamados “Bangtan Bombs”; BTS también tiene su programa en YouTube llamado “Run BTS”, donde vemos a los miembros del grupo haciendo diferentes dinámicas.

Ver conciertos de BTS online en 2026 es súper sencillo, ya que su legado digital está en múltiples plataformas. Así que, prepara tus snacks, ajusta tu sistema de sonido y sumérgete en el océano púrpura desde la comodidad de tu hogar.