Lista de nominados a los AMAs 2026: Taylor Swift y Sabrina Carpenter lideran

Uno de los premios más esperados en la industria musical está de regreso. Los American Music Awards (AMAs), conocidos por celebrar a lo mejor de la música global, ya tienen fecha y lista de nominados para 2026.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo lunes 25 de mayo de 2026, y promete una noche llena de talento, sorpresas y grandes estrellas. Este año, nombres como Taylor Swift lideran las nominaciones, destacando en múltiples categorías. Pero no es la única: aquí te contamos quiénes más compiten por llevarse uno de los premios más importantes de la música.

¿Qué son los Premios AMAs?

Si aún no los conoces, los American Music Awards (AMAs) son uno de los premios musicales más influyentes a nivel mundial. Se celebran desde 1974 y fueron creados por el legendario productor Dick Clark.

A diferencia de otros galardones, aquí los protagonistas son los fans. Los ganadores se eligen a través de votaciones en línea y redes sociales, lo que los convierte en un reflejo directo de la popularidad de los artistas.

Las nominaciones se basan en distintos factores como:

Ventas de música Reproducciones en plataformas digitales Difusión en radio Impacto de sus giras

Por eso, los AMAs son considerados un termómetro del éxito en la industria musical actual.

Premios AMAs nominados

Artista del Año

Bad Bunny

BTS

Harry Styles

Justin Bieber

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Nuevo Artista del Año

Alex Warren

KATSEYE

Leon Thomas

Olivia Dean

sombr

Álbum del Año

Cardi B – AM I THE DRAMA?

Justin Bieber – SWAG

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I’m The Problem

Olivia Dean – The Art of Loving

Playboi Carti – MUSIC

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Tate McRae – So Close To What

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Canción del Año

Alex Warren – “Ordinary”

Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden

Kehlani – “Folded”

Leon Thomas – “MUTT”

Morgan Wallen – “I’m The Problem”

Olivia Dean – “Man I Need”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

sombr – “back to friends”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Colaboración del Año

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – All The Way

Morgan Wallen, Tate McRae – “What I Want”

PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”

Shaboozey, Jelly Roll – “Amen”

Canción Social del Año

Disco Lines, Tinashe – “No Broke Boys”

Role Model – “Sally, When The Wine Runs Out”

Tyla – “CHANEL”

Zara Larsson – “Lush Life”

Mejor Videoclip

KATSEYE – “Gnarly”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Tyla – “CHANEL”

Mejor Banda Sonora

F1 The Album

KPop Demon Hunters

Wicked: For Good

Charli xcx – Cumbres Borrascosas

Gira del Año

Beyoncé – Cowboy Carter Tour

Lady Gaga – The Mayhem Ball

Oasis – Oasis Live ‘25 Tour

Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Gira Breakout Tour

Benson Boone – American Heart World Tour

The Marías – Submarine Tour

Megan Moroney – Am I Okay? Tour

Sleep Token – Even in Arcadia Tour

Álbum Revelación del Año

Olivia Dean – The Art of Loving

Zara Larsson – Midnight Sun

Mejor Canción Retro

4 Non Blondes – “What’s Up”

Goo Goo Dolls – “Iris”

Mejor Interpretación Vocal

Alex Warren – “Ordinary”

Lady Gaga – “Abracadabra”

RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”

SIENNA SPIRO – “Die on this Hill”

Canción del Verano

Alex Warren – “FEVER DREAM”

BTS – “SWIM”

Ella Langley – “Choosin’ Texas”

Harry Styles – “American Girls”

Noah Kahan – “The Great Divide”

PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”

sombr – “Homewrecker”

Tame Impala, JENNIE – “Dracula”

Taylor Swift – “Elizabeth Taylor”

Mejor Artista Pop Masculino

Alex Warren

Ed Sheeran

Harry Styles

Justin Bieber

Mejor Artista Pop Femenina

Lady Gaga

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Artista Pop Revelación

KATSEYE

Zara Larsson

Mejor Canción Pop

Alex Warren – “Ordinary”

Olivia Dean – “Man I Need”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Mejor Álbum Pop

Lady Gaga – Mayhem

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Tate McRae – So Close To What

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Mejor Artista Country Masculino

Jelly Roll

Morgan Wallen

Riley Green

Shaboozey

Mejor Artista Country Femenina

Ella Langley

Lainey Wilson

Megan Moroney

Miranda Lambert

Mejor Dúo o Grupo Country

Brooks & Dunn

Rascal Flatts

Treaty Oak Revival

Zac Brown Band

Artista Country Revelación

Sam Barber

Zach Top

Mejor Canción Country

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All The Way”

Morgan Wallen – “Just In Case”

Russell Dickerson – “Happen To Me”

Shaboozey – “Good News”

Mejor Álbum Country

BigXthaPlug – I Hope You’re Happy

Morgan Wallen – I’m The Problem

Sam Barber – Restless Mind

Tucker Wetmore – What Not To

Mejor Artista Masculino de Hip-Hop

Don Toliver

Playboi Carti

Tyler, The Creator

YoungBoy Never Broke Again

Mejor Artista Femenina de Hip-Hop

Cardi B

GloRilla

Sexyy Red

YKNIECE

Artista Revelación de Hip-Hop

EsDeeKid

PLUTO

Mejor Canción de Hip-Hop

Cardi B – “ErrTime”

Gunna, Burna Boy – “wgft”

Playboi Carti, The Weeknd – “Rather Lie”

YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – “Take Me Thru Dere”

Mejor Álbum de Hip-Hop

Cardi B – AM I THE DRAMA?

Gunna – The Last Wun

Playboi Carti – MUSIC

YoungBoy Never Broke Again – MASA

Mejor Artista Masculino de R&B

Bruno Mars

Daniel Caesar

PARTYNEXTDOOR

The Weeknd

Mejor Artista Femenina de R&B

Kehlani

SZA

Teyana Taylor

Tyla

Artista Revelación de R&B

Leon Thomas

Ravyn Lenae

Mejor Canción de R&B

Bruno Mars – “I Just Might”

Chris Brown, Bryson Tiller – “It Depends”

Kehlani – “Folded”

Leon Thomas – “MUTT”

Mariah the Scientist – “BURNING BLUE”

Mejor Álbum de R&B

Bruno Mars – The Romantic

Leon Thomas – MUTT

Mariah the Scientist – HEARTS SOLD SEPARATELY

Summer Walker – Finally Over It

Mejor Artista Latino Masculino

Bad Bunny

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Mejor Artista Latina Femenina

Gloria Estefan

Natti Natasha

ROSALÍA

Shakira

Mejor Dúo o Grupo Latino

Clave Especial

Grupo Firme

Grupo Frontera

Julión Álvarez y su Norteño Banda

Artista Latino Revelación

Beéle

Kapo

Netón Vega

Mejor Canción Latina

Bad Bunny – “NUEVAYoL”

Fuerza Regida – “Marlboro Rojo”

Fuerza Regida, Grupo Frontera – “ME JALO”

KAROL G – “LATINA FOREVA”

Mejor Álbum Latino

Fuerza Regida – 111xpantia

Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Tito Double P – DINASTÍA

ROSALÍA – Lux

Mejor Artista Rock/Alternativo

Deftones

The Marías

Sleep Token

Twenty One Pilots

Artista Revelación Rock/Alternativo

Geese

Sombr

Mejor Canción Rock/Alternativa

Noah Kahan – “The Great Divide”

Sombr – “back to friends”

Sublime – “Ensenada”

Tame Impala – “Dracula”

Mejor Álbum Rock/Alternativo

Sleep Token – Even In Arcadia

Tame Impala – Deadbeat

Twenty One Pilots – Breach

Zach Bryan – With Heaven On Top

Mejor Artista Dance/Electrónico

Calvin Harris

Fred again..

ILLENIUM

John Summit

Mejor Artista Masculino de K-Pop

ATEEZ

ENHYPEN

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

Mejor Artista Femenina de K-Pop

Aespa

ILLIT

LE SSERAFIM

TWICE

Mejor Artista Afrobeats

Burna Boy

Rema

Tyla

Wizkid

Mejor Artista Americana/Folk

Lord Huron

Mumford & Sons

Noah Kahan

Tyler Childers

Los AMAs 2026 reúnen a grandes figuras consolidadas y nuevas promesas que están marcando tendencia en la música actual. Sin duda, será una edición imperdible para los fans.