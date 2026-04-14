Lista de nominados a los AMAs 2026: Taylor Swift y Sabrina Carpenter lideran
Los AMAs 2026 ya tienen fecha y nominados. Te decimos quiénes compiten, cuándo son los American Music Awards y por qué son tan importantes.
Uno de los premios más esperados en la industria musical está de regreso. Los American Music Awards (AMAs), conocidos por celebrar a lo mejor de la música global, ya tienen fecha y lista de nominados para 2026.
La ceremonia se llevará a cabo el próximo lunes 25 de mayo de 2026, y promete una noche llena de talento, sorpresas y grandes estrellas. Este año, nombres como Taylor Swift lideran las nominaciones, destacando en múltiples categorías. Pero no es la única: aquí te contamos quiénes más compiten por llevarse uno de los premios más importantes de la música.
¿Qué son los Premios AMAs?
Si aún no los conoces, los American Music Awards (AMAs) son uno de los premios musicales más influyentes a nivel mundial. Se celebran desde 1974 y fueron creados por el legendario productor Dick Clark.
A diferencia de otros galardones, aquí los protagonistas son los fans. Los ganadores se eligen a través de votaciones en línea y redes sociales, lo que los convierte en un reflejo directo de la popularidad de los artistas.
Las nominaciones se basan en distintos factores como:
- Ventas de música
- Reproducciones en plataformas digitales
- Difusión en radio
- Impacto de sus giras
Por eso, los AMAs son considerados un termómetro del éxito en la industria musical actual.
Premios AMAs nominados
Artista del Año
- Bad Bunny
- Bruno Mars
- BTS
- Harry Styles
- Justin Bieber
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Nuevo Artista del Año
- Alex Warren
- Ella Langley
- KATSEYE
- Leon Thomas
- Olivia Dean
- sombr
Álbum del Año
- Cardi B – AM I THE DRAMA?
- Fuerza Regida – 111xpantia
- Justin Bieber – SWAG
- Lady Gaga – Mayhem
- Morgan Wallen – I’m The Problem
- Olivia Dean – The Art of Loving
- Playboi Carti – MUSIC
- Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
- Tate McRae – So Close To What
- Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Canción del Año
- Alex Warren – “Ordinary”
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden
- Kehlani – “Folded”
- Leon Thomas – “MUTT”
- Morgan Wallen – “I’m The Problem”
- Olivia Dean – “Man I Need”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
- sombr – “back to friends”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Colaboración del Año
- BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – All The Way
- David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – “Gone Gone Gone”
- Morgan Wallen, Tate McRae – “What I Want”
- PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”
- Shaboozey, Jelly Roll – “Amen”
Canción Social del Año
- Disco Lines, Tinashe – “No Broke Boys”
- PinkPantheress – “Illegal”
- Role Model – “Sally, When The Wine Runs Out”
- Tyla – “CHANEL”
- Zara Larsson – “Lush Life”
Mejor Videoclip
- KATSEYE – “Gnarly”
- ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – “Berghain”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
- Tyla – “CHANEL”
Mejor Banda Sonora
- F1 The Album
- Hazbin Hotel: Season Two
- KPop Demon Hunters
- Wicked: For Good
- Charli xcx – Cumbres Borrascosas
Gira del Año
- Beyoncé – Cowboy Carter Tour
- Kendrick Lamar, SZA – Grand National Tour
- Lady Gaga – The Mayhem Ball
- Oasis – Oasis Live ‘25 Tour
- Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour
Gira Breakout Tour
- Benson Boone – American Heart World Tour
- Kali Uchis – The Sincerely, Tour
- The Marías – Submarine Tour
- Megan Moroney – Am I Okay? Tour
- Sleep Token – Even in Arcadia Tour
Álbum Revelación del Año
- Olivia Dean – The Art of Loving
- sombr – I Barely Know Her
- Zara Larsson – Midnight Sun
Mejor Canción Retro
- 4 Non Blondes – “What’s Up”
- Black Eyed Peas – “Rock That Body”
- Goo Goo Dolls – “Iris”
Mejor Interpretación Vocal
- Alex Warren – “Ordinary”
- The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
- Lady Gaga – “Abracadabra”
- RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”
- SIENNA SPIRO – “Die on this Hill”
Canción del Verano
- Alex Warren – “FEVER DREAM”
- Bella Kay – “iloveitiloveitiloveit”
- BTS – “SWIM”
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- Harry Styles – “American Girls”
- Noah Kahan – “The Great Divide”
- PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”
- sombr – “Homewrecker”
- Tame Impala, JENNIE – “Dracula”
- Taylor Swift – “Elizabeth Taylor”
Mejor Artista Pop Masculino
- Alex Warren
- Benson Boone
- Ed Sheeran
- Harry Styles
- Justin Bieber
Mejor Artista Pop Femenina
- Lady Gaga
- Olivia Dean
- Sabrina Carpenter
- Tate McRae
- Taylor Swift
Artista Pop Revelación
- KATSEYE
- SIENNA SPIRO
- Zara Larsson
Mejor Canción Pop
- Alex Warren – “Ordinary”
- The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
- Olivia Dean – “Man I Need”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor Álbum Pop
- Lady Gaga – Mayhem
- Olivia Dean – The Art of Loving
- Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
- Tate McRae – So Close To What
- Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Mejor Artista Country Masculino
- Jelly Roll
- Luke Combs
- Morgan Wallen
- Riley Green
- Shaboozey
Mejor Artista Country Femenina
- Ella Langley
- Kelsea Ballerini
- Lainey Wilson
- Megan Moroney
- Miranda Lambert
Mejor Dúo o Grupo Country
- Brooks & Dunn
- Old Dominion
- Rascal Flatts
- Treaty Oak Revival
- Zac Brown Band
Artista Country Revelación
- Sam Barber
- Tucker Wetmore
- Zach Top
Mejor Canción Country
- BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All The Way”
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- Morgan Wallen – “Just In Case”
- Russell Dickerson – “Happen To Me”
- Shaboozey – “Good News”
Mejor Álbum Country
- BigXthaPlug – I Hope You’re Happy
- Megan Moroney – Cloud 9
- Morgan Wallen – I’m The Problem
- Sam Barber – Restless Mind
- Tucker Wetmore – What Not To
Mejor Artista Masculino de Hip-Hop
- Don Toliver
- Kendrick Lamar
- Playboi Carti
- Tyler, The Creator
- YoungBoy Never Broke Again
Mejor Artista Femenina de Hip-Hop
- Cardi B
- Doechii
- GloRilla
- Sexyy Red
- YKNIECE
Artista Revelación de Hip-Hop
- EsDeeKid
- Monaleo
- PLUTO
Mejor Canción de Hip-Hop
- Cardi B – “ErrTime”
- Drake – “NOKIA”
- Gunna, Burna Boy – “wgft”
- Playboi Carti, The Weeknd – “Rather Lie”
- YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – “Take Me Thru Dere”
Mejor Álbum de Hip-Hop
- Cardi B – AM I THE DRAMA?
- Don Toliver – OCTANE
- Gunna – The Last Wun
- Playboi Carti – MUSIC
- YoungBoy Never Broke Again – MASA
Mejor Artista Masculino de R&B
- Bruno Mars
- Chris Brown
- Daniel Caesar
- PARTYNEXTDOOR
- The Weeknd
Mejor Artista Femenina de R&B
- Kehlani
- Summer Walker
- SZA
- Teyana Taylor
- Tyla
Artista Revelación de R&B
- Leon Thomas
- Mariah the Scientist
- Ravyn Lenae
- Mejor Canción de R&B
- Bruno Mars – “I Just Might”
- Chris Brown, Bryson Tiller – “It Depends”
- Kehlani – “Folded”
- Leon Thomas – “MUTT”
- Mariah the Scientist – “BURNING BLUE”
Mejor Álbum de R&B
- Bruno Mars – The Romantic
- Justin Bieber – SWAG
- Leon Thomas – MUTT
- Mariah the Scientist – HEARTS SOLD SEPARATELY
- Summer Walker – Finally Over It
Mejor Artista Latino Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Mejor Artista Latina Femenina
- Gloria Estefan
- KAROL G
- Natti Natasha
- ROSALÍA
- Shakira
Mejor Dúo o Grupo Latino
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Firme
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y su Norteño Banda
- Artista Latino Revelación
- Beéle
- Kapo
- Netón Vega
Mejor Canción Latina
- Bad Bunny – “NUEVAYoL”
- benny blanco, Selena Gomez, The Marías – “Ojos Tristes”
- Fuerza Regida – “Marlboro Rojo”
- Fuerza Regida, Grupo Frontera – “ME JALO”
- KAROL G – “LATINA FOREVA”
Mejor Álbum Latino
- Fuerza Regida – 111xpantia
- KAROL G – Tropicoqueta
- Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Tito Double P – DINASTÍA
- ROSALÍA – Lux
Mejor Artista Rock/Alternativo
- Deftones
- Linkin Park
- The Marías
- Sleep Token
- Twenty One Pilots
Artista Revelación Rock/Alternativo
- Geese
- Gigi Perez
- Sombr
Mejor Canción Rock/Alternativa
- Noah Kahan – “The Great Divide”
- Linkin Park – “Up From The Bottom”
- Sombr – “back to friends”
- Sublime – “Ensenada”
- Tame Impala – “Dracula”
Mejor Álbum Rock/Alternativo
- Sleep Token – Even In Arcadia
- Sombr – I Barely Know Her
- Tame Impala – Deadbeat
- Twenty One Pilots – Breach
- Zach Bryan – With Heaven On Top
Mejor Artista Dance/Electrónico
- Calvin Harris
- David Guetta
- Fred again..
- ILLENIUM
- John Summit
Mejor Artista Masculino de K-Pop
- ATEEZ
- BTS
- ENHYPEN
- Stray Kids
- TOMORROW X TOGETHER
Mejor Artista Femenina de K-Pop
- Aespa
- BLACKPINK
- ILLIT
- LE SSERAFIM
- TWICE
Mejor Artista Afrobeats
- Burna Boy
- MOLIY
- Rema
- Tyla
- Wizkid
Mejor Artista Americana/Folk
- Lord Huron
- The Lumineers
- Mumford & Sons
- Noah Kahan
- Tyler Childers
Los AMAs 2026 reúnen a grandes figuras consolidadas y nuevas promesas que están marcando tendencia en la música actual. Sin duda, será una edición imperdible para los fans.