Enanitos Verde lamenta muerte de Felipe Staiti; no habrá ceremonia para despedirlo

Enanitos Verdes esta mañana compartió un mensaje en el que lamentó la muerte de su guitarrista, Felipe Staiti. Fue la noche de este 13 de marzo cuando comenzó a circular la noticia que el músico había fallecido a los 67 años.

La agencia que representa a Enanitos Verdes fue la encargada de confirmar la triste noticia por medio de un mensaje que publicó en redes sociales en la que lamentaban el fallecimiento de Felipe Staiti.

"Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo. Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español. Acompañamos con respeto y cariño a su familia, amigos, compañeros y a todos sus seguidores en este difícil momento. Su música vivirá para siempre".

Felipe Staiti, guitarrista de los Enanitos Verdes Eduardo Jiménez Fernández @Tlaloux

Enanitos Verdes lamenta la muerte de Felipe Staiti

Esta mañana a través de sus redes sociales, la banda argentina compartió un mensaje en el que lamentaron la muerte del integrante de la agrupación.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti. Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años”.

Felipe Staiti Eduardo Jiménez Fernández @Tlaloux

También la banda compartió un mensaje de parte de la banda del músico y confirmó que no se realizará un velatorio o una ceremonia para que fans y amigos de Felipe Staiti se despidan de él.

“La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento. Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia. Acompañamos a sus seres queridos con respeto y cariño”.

La muerte de Felipe Staiti

La noche del 13 de abril se dio a conocer que Felipe Staiti había fallecido. Los primeros reportes indican que el músico estuvo hospitalizado por varios días debido a una fuerte fiebre y también a una posible hemorragia.

Sin embargo, hasta el momento Enanitos Verdes, la familia del guitarrista o la agencia que representa a la agrupación ha dado alguna declaración para confirmar la causa de la muerte de Felipe Staiti.

Felipe Staiti Eduardo Jiménez Fernández @Tlaloux

PJG