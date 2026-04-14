“La sangre llama”: Así reaccionó Erika Buenfil a la foto de su hijo con Zedillo Jr.

La reciente fotografía de Nicolás Buenfil junto a su padre, Ernesto Zedillo Jr., no solo se volvió viral en redes sociales, también marcó un momento profundamente significativo en la vida de la familia. Ante el revuelo mediático, Erika Buenfil decidió romper el silencio y compartir cómo ha vivido este proceso, dejando claro que, aunque no fue sencillo, hoy reina la paz.

Erika Buenfil habla de la relación de su hijo con su papá

En entrevista con el programa Hoy, la actriz abrió su corazón como pocas veces y confesó que la famosa imagen la tomó por sorpresa. Según relató, fue un momento inesperado que rápidamente desató reacciones, llamadas y mensajes, pues durante años la relación entre padre e hijo se mantuvo lejos del ojo público.

Para mí también fue una sorpresa”, admitió, explicando que el acercamiento entre Nicolás y su padre se ha dado de forma paulatina en los últimos años.

Dijo que el reencuentro entre Nicolás y Ernesto Zedillo Jr. fue una sorpresa. IG nico.buenfil

Lo que comenzó de manera distante, poco a poco se transformó en una relación más cercana, construida desde el entendimiento, el cariño y el tiempo. Lejos de alimentar polémicas, Erika Buenfil destacó que este reencuentro era algo que, tarde o temprano, tenía que suceder.

Qué bueno que pasó”, dijo con sinceridad, dejando ver que hoy lo vive desde una perspectiva más tranquila y madura.

Erika Buenfil habla de cómo fue ser madre soltera

La actriz no ocultó que el proceso fue emocionalmente complejo. Durante más de dos décadas, ella fue la principal figura en la vida de su hijo, por lo que aprender a “soltar” no fue tarea fácil.

Me entraron miedos, dudas… fue muy rápido”, confesó, revelando que incluso buscó apoyo profesional para entender esta nueva etapa.

Reconoció que el proceso emocional no fue fácil para ella como madre. IG erikabuenfil50

Para Buenfil, uno de los mayores retos fue aceptar que su hijo estaba entrando a un mundo que no le pertenecía directamente, el de su padre. Aun así, siempre tuvo claro que lo más importante era el bienestar de Nicolás.

Yo traté de no ser tóxica”, expresó, subrayando que su prioridad fue permitirle vivir esa experiencia y construir su propia relación.

¿Cómo es la relación de Nicolás Buenfil con Ernesto Zedillo Jr?

La actriz asegura que los cambios en su hijo han sido positivos. Lo percibe más seguro, más maduro y con una nueva estabilidad emocional.

Lo veo mucho mejor, más plantado”, compartió con orgullo, convencida de que esta conexión ha sido clave en su desarrollo.

Destacó que Nicolás se ve más seguro, plantado y maduro. IG erikabuenfil50

Además, destacó que este acercamiento también ha fortalecido los lazos familiares, ya que Nicolás no solo convive con su padre, sino también con sus hermanas, tíos y, próximamente, con sus abuelos. Un proceso de integración que, según la actriz, representa un regalo para todos.

Tenemos un diamante en las manos”, dijo emocionada al hablar de su hijo, reconociendo el trabajo que hizo durante años como madre.

Incluso reveló que ha recibido comentarios positivos por parte de la familia paterna, quienes han destacado la educación y valores del joven. A pesar de esta nueva dinámica, Erika dejó claro que la vida de Nicolás sigue siendo normal.

Continúa viviendo con ella, enfocado en sus estudios y creciendo como cualquier joven de su edad. Sin embargo, ahora mantiene una comunicación constante con su padre, algo que incluso a ella le sorprende.

Pero la sangre llama”, expresó con una sonrisa, frase que resume el sentimiento que ha acompañado este proceso.

Hoy, lejos de conflictos, la actriz asegura que todo está en orden y en paz. Un cierre que refleja no solo la madurez de los involucrados, sino también el amor que, pese al paso del tiempo, logró encontrar su camino.