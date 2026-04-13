¿De qué falleció Felipe Staiti, guitarrista de la banda Enanitos Verdes?

La tarde-noche de este lunes se confirmó el fallecimiento de Felipe Staiti, guitarrista de la banda Enanitos Verdes.

La noticia causó gran conmoción entre fans y músicos del género, quienes han comenzado a expresar mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria dentro del rock en español.

Hasta el momento, la banda no ha dado a conocer detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento de Felipe.

Sin embargo, de acuerdo con el diario Los Andes, tras una gira por Latinoamérica con la que la banda celebraba los 40 años de su primer disco, a finales de 2024 el guitarrista habría contraído una infección bacteriana en México.

Esta situación, sumada a su condición de celiaquía (un trastorno autoinmune crónico en el que la ingesta de gluten, daña el intestino delgado, lo que impide la correcta absorción de nutrientes), le habría provocado una deshidratación severa que derivó en su hospitalización durante un mes en el Hospital Italiano de Mendoza.

La enfermedad celíaca no tiene cura, pero sí tratamiento para reducir los síntomas, siendo el principal de ellos seguir una dieta libre de gluten.

Durante ese periodo, el músico se encontraba en proceso de recuperación física, enfocado en recuperar peso, masa muscular y su condición vocal.

Entre sus planes más cercanos estaba una gira por Estados Unidos junto a la banda española Hombres G, programada para los meses de junio y julio.

Paralelamente, Enanitos Verdes trabajaba en la producción de un álbum de grandes éxitos con colaboraciones de artistas nacionales e internacionales.

En una entrevista en diciembre de 2023, el músico habló sobre la posibilidad de asumir el rol de voz principal en algunos shows, explicando que lo veía como un reto distinto dentro de su carrera.

El fallecimiento de Felipe Staiti deja un profundo vacío en el rock en español. Su trayectoria como guitarrista de Enanitos Verdes marcó a generaciones y su legado musical permanece vigente a través de las canciones que forman parte de la historia del género

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