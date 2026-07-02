Rosalía roba miradas y desata la locura de fans en partido de España del Mundial

La cantante española Rosalía acaparó los reflectores mundiales durante el partido de los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026. La intérprete deslumbró a los asistentes del Estadio de Los Ángeles al portar un llamativo atuendo de corte vintage.

La estrella del pop urbano acudió al recinto deportivo para apoyar a la selección de España en su duelo eliminatorio frente al representativo de Austria. La artista catalana impuso tendencia desde las gradas por la forma tan particular de llevar su bufanda durante los noventa minutos.

Rosalía saludando desde el palco. REUTERS

El estilo único de la compositora capturó la atención de las cámaras internacionales que transmitían el encuentro futbolístico. La cantante demostró su estatus de celebridad al combinar la pasión por el deporte con la moda en un evento de talla global.

Miles de seguidores elogiaron la elección de vestuario de la intérprete a través de las plataformas digitales. El peculiar acomodo de su accesorio invernal generó múltiples comentarios y posicionó su nombre entre las principales tendencias de internet a nivel internacional.

Celebración de élite en las gradas

La creadora del álbum Motomami compartió un exclusivo palco con dos grandes figuras de la cinematografía mundial. Los actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem acompañaron a la cantante para alentar al conjunto nacional desde las alturas del inmueble californiano.

Las tres celebridades ibéricas festejaron eufóricamente cada una de las anotaciones del equipo dirigido por Luis de la Fuente. Los artistas saltaron de sus asientos y gritaron a todo pulmón durante el desarrollo del encuentro de eliminación directa.

Rosalía con Penélope Cruz y Javier Bardem en el Estadio de Los Ángeles. REUTERS

La Roja dominó el terreno de juego y aseguró una contundente victoria con un marcador final de 3-0 sobre la escuadra austriaca. Este resultado garantizó la clasificación del combinado europeo a la ronda de los Octavos de Final del torneo organizado por la FIFA.

El tridente de estrellas acaparó las miradas de los fotógrafos presentes en la zona de hospitalidad del estadio estadounidense. Las imágenes de su efusiva celebración ilustraron las portadas de los principales medios de comunicación a nivel global.

Ídolo cercano a la afición

Fuera de la zona VIP, Rosalía regaló un momento inolvidable a los compatriotas que viajaron hasta California para apoyar al equipo. La cantante rompió los protocolos de seguridad y detuvo su marcha para convivir directamente con los hinchas españoles.

La intérprete repartió saludos a sus admiradores y firmó decenas de camisetas de la selección española en los pasillos del inmueble. La artista mostró una actitud accesible y sonriente en todo momento frente a las multitudes que buscaban un recuerdo.

Los fanáticos documentaron estas interacciones mediante sus dispositivos móviles y publicaron los videos en diversas redes sociales. Los clips de la estrella interactuando con la gente registraron millones de reproducciones y likes en cuestión de minutos.

El triunfo de la selección desató una auténtica fiesta en las calles aledañas al recinto deportivo de Los Ángeles. Los aficionados corearon los éxitos musicales de la cantante mientras abandonaban el estadio tras presenciar la goleada de su equipo y conocer a su ídolo.

La actitud de la famosa intérprete multiplicó el cariño del público hispano y coronó una jornada redonda para el deporte de su país. Su presencia en tierras estadounidenses confirmó su poder de convocatoria absoluto más allá de la industria musical.