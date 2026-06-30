¿Anuel AA o Feid? Esta fue la fuerte confesión de Karol G sobre su ex en el concierto de Rosalía

Karol G volvió a convertirse en tendencia por una inesperada confesión que hizo durante uno de los conciertos de Rosalía. La cantante colombiana sorprendió al público al hablar de una dolorosa experiencia amorosa que vivió con una expareja, desatando de inmediato una ola de especulaciones en redes sobre la identidad del hombre al que se refería.

Rosalía invita a Karol G a su concierto en Los Ángeles

El momento ocurrió durante una de las presentaciones del LUX Tour en el Kia Forum de Los Ángeles, donde Rosalía invitó a ‘La Bichota’ a participar en el ya famoso "confesionario", un espacio dentro del espectáculo en el que las celebridades comparten anécdotas personales antes de interpretar el tema La Perla.

El encuentro entre Rosalía y Karol G también acabó con los rumores de una supuesta rivalidad entre ambas. Captura de pantalla

Antes de darle la palabra, la española llenó de elogios a la colombiana y reconoció el impacto que ha tenido en la industria musical.

Ella ha demostrado que, con trabajo, disciplina y muchísimo corazón se pueden romper fronteras. Es una rock star, una leyenda y una mujer que cree en sí misma", expresó Rosalía, provocando una ovación del público.

Conmovida por la presentación, Karol G decidió abrir su corazón y compartir una experiencia sentimental que dejó a todos sorprendidos.

¿Qué dijo Karol G en el confesionario de la Rosalía?

La intérprete de ‘Si antes te hubiera conocido’ relató que durante una relación de varios años vivió una situación que terminó marcando su forma de entender el amor.

Estuve en una relación donde a esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo", comenzó diciendo.

Rosalía reaccionó con sorpresa y respaldó a "La Bichota" durante el emotivo momento. Captura de pantalla

Rosalía reaccionó con evidente sorpresa, pues aseguró que para ella una fecha así representa uno de los momentos más importantes para compartir con la pareja.

Karol explicó que, al principio, trató de restarle importancia a la situación, pero con el paso del tiempo comenzó a notar que aquello se repetía año tras año. Según contó, la relación duró aproximadamente cuatro años y únicamente en uno de esos cumpleaños pudieron celebrarlo juntos.

Lo más curioso era esperar la excusa para el siguiente año para no estar en mi cumpleaños", comentó entre risas, aunque dejando ver que fue una situación que terminó afectándola emocionalmente.

Karol G revela cómo termino su relación

Uno de los momentos más impactantes del relato llegó cuando recordó cómo terminó esa historia de amor. Karol G explicó que, para el cuarto cumpleaños de la relación, ambos habían organizado un viaje especial para celebrar juntos. Sin embargo, todo cambió antes de abordar el avión.

Mientras esperaban en la sala de embarque surgieron diferencias que provocaron el final definitivo del romance.

Me bajé de ese vuelo y me bajé completa", dijo la cantante, dando a entender que ese momento representó también el cierre emocional de la relación.

La cantante reveló que una expareja evitaba celebrar su cumpleaños junto a ella. IG

Rosalía reaccionó inmediatamente y aseguró que una situación así sería imperdonable para ella. Con su característico sentido del humor, la española remató diciendo que lo mejor era celebrar que Karol se había librado de "esa perla", haciendo un guiño al tema que interpretarían minutos después.

¿Hablaba de Anuel AA o de Feid?

Aunque Karol G nunca mencionó nombres, sus declaraciones provocaron un intenso debate entre los seguidores. Algunos usuarios consideran que la historia podría referirse a Feid, ya que la cantante habló de una relación de aproximadamente cuatro años, duración que coincide con el tiempo en que ambos estuvieron juntos.

La colombiana contó que solo compartió un cumpleaños con ese ex durante cuatro años de relación. Archivo

Otros, en cambio, creen que hacía referencia a Anuel AA, con quien también protagonizó uno de los romances más mediáticos de la música urbana.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios, teorías y comparaciones entre ambos artistas. Mientras unos aseguraban haber identificado al protagonista de la historia, otros recordaron que la cantante jamás reveló la identidad de su expareja y que cualquier conclusión sigue siendo una simple especulación.

La historia de Rosalía y Karol G

Además de la confesión, el encuentro entre ambas artistas tuvo un significado especial para sus seguidores. Durante años, algunos sectores de internet alimentaron una supuesta rivalidad entre Rosalía y Karol G, asegurando que existía competencia entre ellas por sus estilos musicales y propuestas artísticas.

El encuentro entre Rosalía y Karol G también acabó con los rumores de una supuesta rivalidad entre ambas. IG

Sin embargo, el concierto dejó una imagen completamente distinta. Rosalía presentó a la colombiana con admiración y respeto, mientras ambas compartieron abrazos, sonrisas y complicidad sobre el escenario.

Con ese gesto, las dos dejaron claro que, lejos de cualquier rumor, existe reconocimiento mutuo por el trabajo que cada una ha construido en la música latina.