Penélope Cruz confiesa el enorme susto que vivió junto a Salma Hayek en un vuelo

Las actrices Penélope Cruz y Salma Hayek vivieron momentos de auténtico terror durante un vuelo de Halloween tras sufrir una despresurización de la cabina. La actriz española confesó este incidente durante su reciente participación en el famoso programa de entrevistas Hot Ones, conducido por Sean Evans.

El percance ocurrió hace unos años mientras ambas viajaban disfrazadas de payasos, una fobia personal que la española decidió enfrentar esa misma noche. El piloto ordenó el despliegue inmediato de las máscaras de oxígeno ante la emergencia técnica, desatando el pánico entre los pasajeros a bordo de la aeronave.

Salma Hayek en la inauguración del Mundial. REUTERS

La protagonista de The Invite describió la escena como una experiencia traumática pero que fortaleció definitivamente su amistad con la estrella mexicana. Los auxiliares de vuelo corrieron desesperados por los pasillos con los equipos de respiración y buscaron refugio dentro de los baños del avión.

La coincidencia de viajar junto a diez personas caracterizadas con maquillaje circense añadió una atmósfera surrealista a toda la crisis aérea. La situación alcanzó su punto más crítico cuando la falta de presión obligó al personal de la aerolínea a actuar bajo el protocolo de máxima urgencia.

El avión logró un aterrizaje seguro tras varios minutos de incertidumbre total en el aire. Las actrices abordaron de inmediato otra aeronave para llegar a tiempo al set de filmación, superando el susto inicial y consolidando lo que Cruz calificó como una experiencia de unión extrema.

De Bad Bunny al miedo a conducir

Más allá del incidente aéreo, la estrella de Hollywood compartió detalles íntimos sobre su vida familiar y sus aficiones actuales. La ganadora del Oscar admitió su gusto por la música de Bad Bunny, una influencia directa de sus hijos adolescentes durante sus trayectos cotidianos en auto.

La familia completa asistió al concierto de apertura de la residencia No Me Quiero Ir de Aquí del artista puertorriqueño. La actriz y su esposo, Javier Bardem, ocuparon lugares VIP en el escenario conocido como La Casita, acompañando al cantante urbano durante su histórica presentación en la isla.

Penélope Cruz en una alfombra roja. Reuters

La invitación directa del reguetonero para subir al escenario le otorgó a la actriz el codiciado estatus de "madre genial" ante sus hijos. La española reconoció que escuchaba las canciones del intérprete en solitario mucho antes de asistir a este evento multitudinario en Puerto Rico.

El presentador Sean Evans aprovechó la entrevista para abordar el mayor temor de la invitada: estar al frente del volante. La intérprete admitió su fobia a conducir, revelando que su amigo, el cantante Bono de U2, le regaló un automóvil en su último cumpleaños.

El lujoso obsequio del músico irlandés funciona como el incentivo definitivo para tramitar finalmente su licencia de conducir. La artista madrileña considera tomar lecciones de manejo nuevamente gracias a la presión amistosa que ejerció el líder de la famosa banda de rock.

La derrota ante el nivel Scoville

El desafío gastronómico superó la resistencia de la actriz al llegar a la temida salsa Da Bomb, valorada en 135.600 en la escala Scoville. La invitada perdió la compostura inicial tras probar las alitas de pollo cubiertas con el extracto ultra picante.

Las lágrimas y los gritos de auxilio en español inundaron el set de grabación mientras la estrella buscaba alivio desesperadamente. La española recurrió a un vaso de leche para calmar el ardor, maldiciendo su decisión de aceptar el reto televisivo por petición expresa de sus hijos.

La actriz amenazó en tono de broma a sus familiares fuera de cámara con aplicar la misma salsa picante en su comida al día siguiente. El episodio culminó con una invitada sin aliento, con los ojos enrojecidos y suplicando por una porción de helado para mitigar el dolor.

Los fanáticos de la estrella podrán verla nuevamente en la pantalla grande durante el estreno de la película The Invite. La cinta cuenta con la participación actoral de Seth Rogen, Edward Norton y la dirección de Olivia Wilde, programada para llegar a las salas de cine el próximo 10 de julio.